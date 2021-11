Come pulire i vari tipi di Tappeto con Rimedi fai da te sia a secco che con acqua

Quando vogliamo dare rendere più ricca la nostra casa, sia da un punto di vista estetico che pratico, scegliamo spesso di mettere i tappeti.

C’è chi li usa in cucina per non macchiare il pavimento, chi li preferisce sulla soglia del balcone, soprattutto in caso di pioggia o fuori l’ingresso.

Insomma, è difficile entrare in una casa e non vedere un tappeto ad adornare l’ambiente.

Tuttavia, per quanto belli, questi oggetti raccolgono molta polvere, oltre a germi e batteri. Per questo è fondamentale pulirli di tanto in tanto. Vediamo quindi i metodi più efficaci per pulire i tappeti!

Togliere la polvere

La prima cosa da fare necessariamente è togliere la polvere che resta intrappolata nel tappeto.

Vi consiglio di aspirarla per bene o aiutavi con una scopa dalle setole dure. Alcune volte si preferisce scuotere per bene il tappeto, ma è necessario fare attenzione a non sporcare i balconi sottostanti o a non far cadere la polvere su probabili passanti.

Se scuotete il tappeto, togliete la polvere in eccesso dal pavimento. Adesso possiamo procedere con il lavaggio!

In lavatrice

Quando i tappeti sono piccoli e sottili si possono lavare anche in lavatrice.

Questo metodo è indicato principalmente per i tappeti in stoffa , come quelli che si mettono in bagno, poiché quelli molto grandi, duri e che rilasciano peli potrebbero danneggiarsi e danneggiare soprattutto la lavatrice.

Dunque prestate molta attenzione al tipo di tappeto che possedete.

Il lavaggio non deve superare una temperatura di 40 gradi e vi consiglio la centrifuga leggera a 800 giri.

In caso di macchie, pretrattatele con una pasta composta da bicarbonato e acqua a filo. Quando si sarà seccato il composto sul tappetto, togliete l’eccesso e poi mettete in lavatrice.

Lavaggio a mano

I tappeti più grandi e di materiali più resistenti non si possono mettere in lavatrice, per cui bisogna effettuare un lavaggio a mano. Vediamo in che modo!

Aceto

In caso di tappeti particolarmente sporchi, l’aceto è la soluzione migliore in quanto rimuoverà germi, batteri e sgrasserà a fondo.

Vi consiglio di usare l’aceto di mele o l’aceto bianco d’alcol poiché non rilasciano un fortissimo odore che potrebbe dar fastidio.

Potete lavare il tappeto direttamente a terra, dov’è posizionato, oppure se avete spazio fuori al balcone.

Attenzione! Vi ricordo che se lo lavate steso direttamente sul pavimento, non potete utilizzare questo metodo in caso abbiate piastrelle in marmo o pietra naturale.

Procedete quindi riempiendo un secchio d’acqua calda, versate un bicchiere d’aceto e iniziate a lavare il tappeto aiutandovi con una spazzola o con una scopa dalle setole dure.

Vedrete che l’acqua sarà nera, per cui bisognerà cambiare più volte il secchio, altrimenti puzzerà e non sarà pulito completamente.

Dopodiché fate asciugare il tappeto al sole.

Sapone di Marsiglia

Per un lavaggio più delicato potete scegliere il Sapone di Marsiglia. Quest’ultimo sgrasserà a fondo, ma rilascerà anche un ottimo odore e inoltre potete usarlo in caso il tappeto stia su pavimenti delicati come quello in marmo o pietra naturale.

Dovrete soltanto riempire un secchio d’acqua calda e versare due cucchiai di prodotto liquido o a scaglie sciolte precedentemente a bagnomaria.

Anche in questo caso usate sempre una spazzola e all’occorrenza cambiate il secchio.

Lavaggio a secco

Molte persone prediligono il lavaggio a secco per non andare a trattare troppo la stoffa del tappetto, soprattutto quando si tratta di tappeti molto grandi e colorati.

Per il lavaggio a secco nulla è meglio del bicarbonato di sodio.

Usando quest’ingrediente siete sicuri che non danneggerete o smacchierete il tessuto del tappeto. Inoltre si toglieranno anche eventuali cattivi odori che si impregnano nella stoffa.

Tutto quello che dovrete fare è spargere il bicarbonato su tutto il tappeto, magari aiutatevi con una scopa pulita e lasciatelo in posa per una giornata intera.

Dopodiché aspirate il bicarbonato o toglietelo accuratamente con una spazzola o una scopa dalle setole dure.

N.B. Per una maggiore efficacia potete creare una pasta con 300 grammi di bicarbonato e 30 gocce di Tea Tree Oil, mescolate per bene e versate il composto direttamente sul tappeto per pulire.

Avvertenze

Assicuratevi del materiale del vostro tappeto per effettuare la giusta pulizia e leggete eventuali indicazioni di lavaggio sull’etichetta.