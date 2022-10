Il freddo sta arrivando e con lui anche l’esigenza di accendere i termosifoni per sentirci avvolti in un abbraccio di calore quando entriamo in casa.

Prima di accenderli, però, è bene pulirli a fondo così da evitare di diffondere lo sporco in casa e di compromettere la loro funzionalità.

Come fare? Semplice, basta il metodo della brocca, in grado di rimuovere tutto lo sporco dal calorifero in maniera facile e veloce! Vediamo insieme come fare!

Prima di iniziare

Prima di passare alla pulizia del termosifone, vi consigliamo innanzitutto di posizionare degli asciugamani sia sotto al termosifone sia dietro, in modo da non sporcare troppo il pavimento e le pareti. Quindi, vi consigliamo di utilizzare asciugamani già sporchi che dovete lavare e di metterli uno sull’altro così da creare uno strato abbastanza spesso.

Dopodiché, appoggiate una bacinella sugli asciugamani e spostatela man mano che lavate il termosifone. Ovviamente, ricordatevi sempre di spegnere i termosifoni per procedere con quest’operazione di pulizia in maniera sicura e protetta. Accendeteli, quindi, solo quando saranno completamente asciugati.

Una volta visti questi accorgimenti, non ci resta che vedere in cosa consiste questo metodo e come può venire in nostro soccorso per pulire il termosifone da cima a fondo!

Come fare

Provare questo metodo è davvero un gioco da ragazzi, in quanto avrete bisogno solo di ingredienti da dispensa che sicuramente già avete in casa o, in ogni caso, facili da reperire. Munitevi, quindi, di:

1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia

1 tazza di aceto bianco d’alcool

Acqua calda

Una brocca

Iniziate, quindi, con l’aggiungere nella brocca l’aceto bianco e l’acqua calda (meglio se demineralizzata), dopodiché tagliate le scaglie di sapone in pezzetti piccoli così da rendere più facile lo scioglimento e aggiungetele nella brocca.

A questo punto, mescolate il tutto con un cucchiaio in legno e, con molta precisione, versate la miscela così ottenuta in ogni fessura del termosifone, ricordandovi sempre di spostare la bacinella man mano per raccogliere l’acqua sporca.

Infine, lasciate colare fino all’ultima goccia e, servendovi di un panno in microfibra, asciugate le gocce sulla parte esterna del termosifone. E voilà: il vostro calorifero sarà libero da tutto lo sporco!

L’aceto e il sapone di Marsiglia, infatti, vantano proprietà pulenti e sgrassanti in grado di pulire a fondo. Come se non bastasse, poi, l’aceto è anche una manna dal cielo per ritardare la comparsa di ulteriore polvere!

Come asciugarlo

Per velocizzare l’asciugatura del vostro termosifone ed evitare che possano rimanere gocce di acqua al suo interno che potrebbero anche provocare cattivi odori, vi consigliamo il metodo del nodo, il quale aiuterà anche a rimuovere eventuali residui di polvere ancora attaccati.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di un panno elettrostatico e fare un nodo su una delle estremità in modo tale da formare una sorta di “manico” a questo strumento di pulizia.

Dopodiché, infilate il panno negli spazi tra i singoli elementi del termosifone e lasciatelo scivolare fino a giù tirando la “coda” del nodo. Ovviamente, vi consigliamo di cambiare il panno di tanto in tanto quando si bagna molto o si sporca molto di polvere. Al termine di questa operazione, il vostro termosifone sarà pulito come non mai!

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importante effettuare i passaggi descritti prima di usare il metodo descritto, soprattutto se si posseggono pavimenti in marmo o pietra naturale.