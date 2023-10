I termosifoni sono veramente la nostra salvezza in inverno, in quanto ci permettono di stare al caldo e proteggerci dal freddo esterno.

Per evitare, però, che possa diffondere nell’ambiente non solo una sensazione piacevole di calore ma anche la polvere e lo sporco, è bene pulirlo accuratamente.

Ma bisogna smontarlo per pulirlo a fondo? Assolutamente no! Oggi, infatti, vedremo insieme come pulire il termosifone da cima a fondo senza smontarlo!

All’interno

Innanzitutto, vediamo insieme come pulire il termosifone all’interno, ovvero tra le fessure. Qui, infatti, si tende ad accumulare molta polvere nascosta.

Iniziamo, quindi, con il mettere degli asciugamani sia sotto al termosifone sia dietro, così da non sporcare troppo il pavimento e le pareti.

Dopodiché, appoggiate una bacinella sugli asciugamani così che potrete spostarla man mano che lavate il termosifone per raccogliere l’acqua che cade.

A questo punto, munitevi di una brocca, versate al suo interno dell’acqua calda, 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia e 1 tazza di aceto bianco d’alcool e mescolate il tutto.

Infine, non vi resta che versare questa miscela in ogni fessura del termosifone, ricordandovi di spostare la bacinella man mano per raccogliere l’acqua sporca.

N.B Ricordatevi di spegnere i termosifoni durante quest’operazione di pulizia, così da procedere in maniera sicura e protetta.

E se volete un video che vi segua passo dopo passo, ecco a voi!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

All’esterno

Una volta pulito il termosifone internamente, passiamo a vedere come lavarlo sulla superficie esterna che spesso presenta macchie di polvere incrostata.

In questo caso, vi suggeriamo di ricorrere al sapone di Marsiglia il quale vanta proprietà pulenti molto delicate in grado di lavare i termosifoni di ogni materiale senza il rischio di opacizzarli o danneggiarli.

Versate, quindi, un po’ di sapone liquido direttamente sulla spugna e strofinate leggermente sulla macchia fino a quando non sarà rimossa. Dopodiché, passatela su tutta la superficie del termosifone, facendo attenzione alle fessure e alla parete posteriore.

Infine, risciacquate con un panno inumidito con acqua e lasciate asciugare accuratamente!

Come se non bastasse, il sapone di Marsiglia vi aiuterà anche a prevenire la formazione della polvere!

Come asciugarlo

Una volta visto come pulire il termosifone all’interno e all’esterno, è ora di procedere con la sua asciugatura per evitare la formazione di umidità.

A tal proposito, vi suggeriamo il metodo del nodo! Questo metodo non solo aiuterà ad asciugare più velocemente ma anche a pulire ulteriormente dal momento che rimuoverà i restanti residui di polvere ancora attaccati.

Prendete, quindi, un classico panno elettrostatico e fate un nodo su una delle estremità in modo da formare una sorta di “manico” a questo strumento di pulizia.

Dopodiché, infilatelo negli spazi tra i singoli elementi del termosifone e fatelo scivolare fino a giù tirando la “coda” del nodo, avendo cura di mantenere il nodo sempre fuori.

Al termine di quest’operazione noterete che il panno sarà pieno di polvere mentre il vostro termosifone sarà pulito da cima a fondo! Ovviamente se notate che il panno è sporco subito dopo, allora vi suggeriamo di sostituirlo.

Se volete, poi, ricorrere a materiali da riciclo in grado di attirare e assorbire la polvere, allora potete utilizzare anche vecchi collant, con cui potrete realizzare un piumino fai da te da inserire direttamente nel termosifone!

N.B Ovviamente, vi consigliamo di cambiare il panno di tanto in tanto quando si bagna molto o si sporca molto di polvere.

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importante effettuare i passaggi descritti prima di usare il metodo descritto, soprattutto se si posseggono pavimenti in marmo o pietra naturale.