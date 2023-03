Come togliere i cattivi odori dalle Pantofole

Predisporci al comfort in casa è importante per non stancarsi e stare sempre rilassati!

Una delle prime cose a cui si ricorre una volta tornati in casa è togliere le scarpe ed indossare subito le pantofole.

Giorno dopo giorno, tuttavia, le pantofole accumulano una grande quantità di umidità e iniziano ad emanare cattivi odori.

Per cui oggi vedremo insieme come pulirle e togliere i cattivi odori in poco tempo!

Sapone di Marsiglia

Il caro e antico sapone di Marsiglia non solo toglierà la puzza dalle pantofole, ma le profumerà e pulirà a fondo.

Per usarlo non dovrete far altro che inumidire e strizzare un panno in microfibra, strofinare energicamente il panetto sopra e poi passare il panno sulle pantofole.

Togliete ogni macchia con accurata attenzione in modo da farle tornare come nuove. Togliete via il sapone dal tessuto risciacquando sempre con un panno e lasciate asciugare al sole.

Vedrete che saranno perfette!

Limone

Potete aprire il frigo e avere sott’occhio la soluzione adatta ad avere le pantofole come nuove!

Il limone, infatti, è un agrume fantastico per sbiancare, togliere le macchie e profumare le pantofole in pochissimo tempo.

Prendete una spugna morbida, inumidite con acqua e premete sopra il succo di limone. Procedete poi strofinando energicamente sulle pantofole.

A questo punto dovrete risciacquare più volte e aspettare che si asciughino al sole…vedrete che risultato!

Pasta di bicarbonato

Avete mai fatto una pasta di bicarbonato per sbiancare tessuti e superfici?

Se la risposta è negativa, è arrivato il momento di iniziare proprio dalle pantofole! Questo rimedio sarà quanto serve specie se sono particolarmente annerite.

Mettete 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotola e aggiungete qualche goccia d’acqua, poi mescolate energicamente fino ad ottenere la consistenza di un gel.

A questo punto usate il composto su una spugnetta e strofinate sulle pantofole, poi togliete il tutto sciacquando con un panno e le vostre calzature saranno come nuove!

Aceto

Non poteva mancare l’aceto all’appello tra i rimedi che permettono di mandare via le macchie dalle pantofole e pulirle per bene.

Basterà semplicemente mettere un po’ di prodotto su un panno e passarlo con energia sulle pantofole finché non vedete tutte le macchie schiarirsi.

Risciacquate più volte e lasciate che si asciughino all’aria aperta.

Per i cattivi odori

Oltre ad una pulizia approfondita, all’interno delle pantofole si possono accumulare cattivi odori poco graditi.

Ciò è conseguenza del fatto che si indossano subito dopo essere rientrati in casa quando il piede è sudato e quant’altro.

Per cui vediamo insieme quali sono i metodi più indicati per mandare via la puzza e averle di nuovo fresche e profumate:

Bucce di agrumi : dovrete semplicemente tagliarle, togliere la parte bianca e metterle nelle pantofole per una notte intera…addio puzza!

: dovrete semplicemente tagliarle, togliere la parte bianca e metterle nelle pantofole per una notte intera…addio puzza! Borotalco : metodo molto antico, ma sempre efficace. Mettete 1 cucchiaio di borotalco in ogni pantofola, spargetelo per bene e attendete tutta la notte in modo da poter assorbire a fondo i cattivi odori.

: metodo molto antico, ma sempre efficace. Mettete in ogni pantofola, spargetelo per bene e attendete tutta la notte in modo da poter assorbire a fondo i cattivi odori. Amido di mais : assume la stessa funzione del borotalco, ma con la differenza che è inodore. Dovrete spargerlo nella pantofola e lasciarlo tutta la notte.

: assume la stessa funzione del borotalco, ma con la differenza che è inodore. Dovrete e lasciarlo tutta la notte. Sale grosso: assorbe l’umidità in modo impeccabile. Per cui, se le pantofole hanno particolari macchie di sudore, dovrete mettere una manciata di sale e lasciare per una giornata intera.

Avvertenze

Provati i rimedi indicati nella pulizia delle pantofole solo dopo aver controllato eventuali istruzioni di lavaggio.