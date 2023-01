Come pulire Tutta la Cucina con una saponetta di Marsiglia

La cucina è uno degli ambienti domestici più soggetti alla formazione di sporco e di cattivi odori, a causa dell’utilizzo continuo da parte dei membri della famiglia.

Che sia per cucinare, per prendere qualcosa da mangiare nei mobili o per stare tutti in compagnia, infatti, il passaggio in cucina è davvero inevitabile ogni giorno.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire tutta la cucina usando solo una saponetta di Marsiglia!

Per pulire i mobili

Innanzitutto, vediamo insieme come pulire le ante dei mobili in cucina, su cui spesso troviamo aloni e macchie dovute alla continua apertura. Inoltre, queste superfici sono soggette anche agli schizzi e ai vapori prodotti durante la preparazione dei pasti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida, immergere una spugnetta al suo interno e passarla, poi, più volte sulle ante dei mobili e nei ripiani interni.

In alternativa, potete anche versare un po’ di prodotto direttamente su una spugna morbida. Non solo i vostri mobili saranno super puliti, ma anche profumati come non mai!

Per lucidare l’acciaio

L’acciaio in cucina è molto gettonato poiché riesce a conferire un tocco di modernità all’ambiente. Peccato, però, che tenda a presentare aloni e a non sembrare sempre così lucido come vorremmo.

Ma anche in questo caso, il sapone di Marsiglia verrà in vostro soccorso! In che modo? Semplice, vi basterà mescolare 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e usare questo composto direttamente sulla spugna come se fosse un detersivo naturale.

A questo punto, strofinatela sulla superficie di acciaio e…che splendore! Come se non bastasse, questo metodo sarà in grado anche di pulire il piano cottura incrostato!

Per togliere il calcare

Un altro problema che spesso troviamo in cucina, soprattutto sulla superficie del lavello e del piano cottura è il calcare, che si forma a causa del continuo contatto con l’acqua e che si presenta sotto forma di macchie bianche che fanno perdere bellezza a queste superfici di acciaio.

Versate, quindi, un po’ di sapone liquido di Marsiglia su una spugnetta, dopodiché aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e strofinate sulle zone interessate. Infine, non vi resta che risciacquare per bene in modo da togliere tutti i residui e asciugare accuratamente.

Per pulire e togliere la puzza in frigorifero

Il frigorifero è un elettrodomestico necessario in casa, in quanto ci permette di conservare gli alimenti. Proprio perché “accoglie” il cibo, però, tende a sporcarsi facilmente, ad ingiallirsi e a presentare odori non proprio piacevoli.

In una bacinella contenente acqua calda, quindi, versate 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie e immergete, poi, una spugna non abrasiva nella miscela così ottenuta. A questo punto, passatela sui ripiani del frigorifero per sgrassarlo e risciacquatelo, poi, accuratamente.

Inoltre, per profumarlo, potete anche mettere un panetto di sapone nel frigo per qualche giorno e…il vostro frigorifero sarà come nuovo!

Per lavare le stoviglie

Il sapone di Marsiglia può essere utilizzato come sostituto dei detersivi per piatti che comunemente usiamo per il lavaggio a mano delle stoviglie o per il lavaggio in lavastoviglie.

Dal momento, infatti, che vanta proprietà sgrassanti e smacchianti, è veramente utile per sgrassare anche le stoviglie più incrostate. Vi basterà, quindi, riempire la vaschetta del lavandino con acqua calda e aggiungere 3 cucchiai di sapone liquido o in scaglie, mescolare e aggiungere, poi, le stoviglie all’interno della miscela.

A questo punto, procedete come fate solitamente. Per un effetto più efficace, aggiungete anche 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Se invece, volete provarlo in lavastoviglie, allora dovrete semplicemente riempire la vaschetta apposita dell’elettrodomestico con il sapone di Marsiglia liquido e il gioco è fatto!

Avvertenze

Per non danneggiare le componenti della cucina, vi consigliamo di provare i rimedi prima su un angolino nascosto.