Come pulire i vasi di terracotta per farli tornare come nuovi

Come molti di voi sapranno, i vasi di terracotta sono un’ottima scelta per le piante che abbiamo in balcone o anche in giardino. Sono vasi di alta qualità, perché hanno la capacità di lasciare respirare le radici.

Tuttavia, con il tempo, tendono a macchiarsi e a perdere quella loro naturale bellezza, basti pensare ai classici aloni ostinati. Ma non temete, io sono qui per condividere con voi alcuni rimedi naturali che mi hanno permesso di riportare i miei vasi di terracotta come nuovi!

Che tipi di macchie trovo ogni anno sui vasi

Ogni anno, mi ritrovo a fare i conti con due nemici principali dei miei vasi di terracotta: le macchie di deposito calcareo e le macchie verdastre causate da umidità e muffa.

La prima si presenta come un velo biancastro difficile da rimuovere, mentre la seconda, altrettanto ostinata, dà ai vasi un aspetto trascurato. Menomale che, dopo vari tentativi, ho trovato la soluzione perfetta per entrambi i problemi.

Faccio una pasta pulente fai da te

Il sapone di Marsiglia, insieme al bicarbonato, forma una pasta abrasiva perfetta per eliminare le macchie più ostinate dei vasi di terracotta. In genere procedo così:

Prendo una grattugia e un pezzetto di sapone di Marsiglia, e cerco di ottenere il quantitativo di 2-3 cucchiai di scaglie. In una ciotola, mescolo il sapone grattugiato con il bicarbonato di sodio nel rapporto di 1:2 (quindi 4 cucchiai di bicarbonato), aggiungendo pochissima acqua per ottenere una pasta consistente. Applico questa pasta sulle macchie con una spugna, poi lascio agire per circa 30 minuti. Con una spazzola dalle setole non troppo dure, effettuo movimenti circolari per rimuovere delicatamente le incrostazioni.

NB: in questa fase, cerco di non far schizzare questo mix ovunque, poiché nella maggior parte dei casi nei vasi ci sono le mie piante e non vorrei rovinarle. Se il vaso è vuoto, vado con più energia!

Elimino gli aloni con acqua e aceto

Dopo aver lavorato sodo sulle incrostazioni (lo so, è un pizzico faticoso!), è il momento di affrontare gli aloni che restano. La mia soluzione preferita in questo caso è una miscela 50/50 di acqua e aceto:

Mescolo in una ciotolina acqua e aceto in parti uguali . Poi trasferisco la soluzione in uno spruzzino per stare più comoda.

. Poi trasferisco la soluzione in uno per stare più comoda. Prendo un panno morbido, lo inumidisco con la soluzione e passo delicatamente su tutto il vaso.

Lascio agire per 10 minuti, poi passo energicamente lo straccio pulito per risciacquare.

Questo spruzzino vi sarà utile anche per quegli aloni che il vaso lascia sul pavimento!

Come farli asciugare correttamente

Un passaggio tanto importante quanto la pulizia è l’asciugatura. Attenzione: meglio mai sotto il sole diretto! Perché potrebbe far venir fuori nuovi aloni. Allo stesso modo, il calore intenso può favorire crepe e danni irreparabili al vaso.

Quindi, dopo aver eliminato tutte le macchie, metto i vasi all’ombra, dove possano asciugarsi lentamente e naturalmente.

Fai una pulizia con acqua e aceto ogni tanto per preservare il vaso

Abbiamo visto insieme come fare una pulizia dei vasi di terracotta più profonda, soprattutto dopo un anno in cui il nostro balcone ha dovuto cedere il posto alle tristi giornate di inverno. Ma ora che ci avviciniamo alle belle giornate, c’è una piccola cosa da ricordare…

Cercate di fare una pulizia periodica (seppur veloce) con acqua e aceto: vi aiuterà a prevenire la formazione degli aloni di calcare e macchie di muffa!