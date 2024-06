Come pulire la Vetrinetta del Salotto dentro e fuori

Si sa, ognuno di noi ha il suo piccolo angolo di casa preferito. Personalmente, il mio è il salotto, dove trascorro gran parte del mio tempo libero guardando film o prendendo un caffè con le mie amiche più care.

L’unico neo, ahimè, di quella stanza è la vetrinetta. Nel corso degli anni ho raccolto una miriade di oggetti a cui tengo molto, perciò ogni tanto va pulita!

Se anche voi trovate che sia una pulizia molto noiosa, ecco alcuni consigli per farlo in modo naturale.

Inizia svuotando tutto

Ebbene, per cominciare proprio da capo, è necessario svuotare interamente la vetrinetta. Da questo si deduce che ci vuole un po’ di pazienza in più. Ma visto che non si tratta di una pulizia rapida, ci prenderemo tutto il tempo necessario.

Sì, ammetto di essere un po’ affezionata ai miei soprammobili, e quindi preferisco metterli al sicuro prima di iniziare a pulire, perché se pulissi in fretta e furia rischierei di rompere qualcosa!

Spolvera con un vecchio collant

Una volta svuotata la vetrinetta, l’obiettivo successivo è eliminare quella fastidiosa polvere che si insinua in ogni angolino dei vari oggetti.

E qui interviene uno dei miei trucchi casalinghi preferiti: l’utilizzo di un vecchio collant. I collant acchiappano la polvere in modo impeccabile, perché quando li passiamo sugli oggetti esercitano una vera e propria azione elettrostatica.

Quindi uniamo l’utile al dilettevole: diciamocelo, è un ottimo modo per riciclare vecchie calze che non utilizziamo più, io le uso per spolverare ovunque in casa:

Lucida gli oggetti in argento

Ogni vetrinetta che si rispetti ha un nel quantitativo di oggetti in argento. Hai notato che dopo qualche mese tendono a opacizzarsi?

Per riportarli al loro solito splendore, quello che faccio è utilizzare un po’ di dentifricio per lucidarli. Sì, avete capito bene!

Tutto quello che dovrete fare è prendere un panno morbido, metterci un po’ di dentifricio e strofinare delicatamente l’oggetto. Io di solito ripasso un panno pulito e poi asciugo e non trovo più l’argento annerito.

Pulisci la vetrinetta con acqua e aceto

Dopo aver pulito e lucidato ogni singolo oggetto, è il momento dedicare una pulizia alla vetrinetta stessa. Sarà necessario un composto di acqua e aceto da spruzzare direttamente sul vetro della vetrina. Uso spesso questa combinazione, perché mi aiuta a non trovare gli aloni dopo che ho pulito. Vi spiego il procedimento rapidamente:

riempite uno spruzzino con un litro di acqua e mezzo bicchiere di aceto; spruzzate la miscela liberamente all’interno della vetrinetta; prendete un panno umido e cominciate a pulire, poi asciugate con uno straccio di cotone; ripetete il processo finché non siete soddisfatti.

Dopo aver lasciato asciugare giusto qualche minuto (utile per evitare che vi sia umidità), posso rimettere tutto a posto. In queste occasioni ne approfitto per fare un po’ di decluttering (ovvero metto via gli oggetti rotti o che sono troppo rovinati) e li risistemo in modo più ordinato.

È stato facile, no? Spero di avervi aiutato, alla prossima!