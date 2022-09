In bagno bisogna sempre tenere tutto pulito e brillante, anche se a volte è difficile a causa del calcare e degli aloni.

Soprattutto il WC, elemento in cui scorre l’acqua dello scarico, è da tenere costantemente sotto controllo.

Quando è troppo incrostato, potete farlo tornare come nuovo usando un ingrediente che avete sicuramente in casa, sto parlando del limone!

Preparare il detergente naturale

La prima cosa da fare è preparare un detergente naturale con il limone che possa poi essere usato per la pulizia di tutto il bagno.

Vediamo subito insieme come farlo!

Ingredienti

Gli ingredienti sono pochi e potete trovarli già in casa!

Nel dettaglio vi occorrerà:

Succo di 3 limoni grandi (circa 1 tazza di succo di limone)

1 bicchiere d’aceto di mele

500 ml d’acqua

Flacone spray

Sono solo questi gli ingredienti ideali per non avere più macchie all’interno del WC e per profumarlo ogni giorno!

L’aceto è facoltativo, ma aumenta il potere pulente ed insieme al limone forma un’accoppiata perfetta.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento che è semplicissimo!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dovrete semplicemente filtrare molto bene il succo dei limoni in modo da non lasciare né la polpa né i semini.

Aggiungete poi l’acqua e l’aceto, dopodiché versate tutto all’interno del flacone spray con l’aiuto di un imbuto e scuotete un po’ per fare diventare tutto un’unica soluzione.

Ecco fatto, il vostro detergente al limone super efficace è pronto! Non ci resta che vedere per cosa usarlo in modo da far tornare il WC pulito e come nuovo!

Per il calcare

Il calcare è una delle cose più ricorrenti non solo nel water, ma all’interno dell’intero bagno.

Per questo toglierlo ogni giorno e contrastarne la comparsa è di fondamentale importanza così da non peggiorare le macchie.

Dunque spruzzate una quantità abbondante di composto nella tazza interna del WC e lasciate agire per un po’, strofinate con lo scopino e risciacquate.

Poi lavate il resto del WC spruzzando il detergente naturale sulla spugnetta ed ecco fatto!

Per le strisce gialle

Sempre in tema di calcare, possiamo dire che quando questo aumenta troppo si formano le strisce gialle.

Tali manifestazioni di sporco si hanno a causa dei depositi dell’acqua dello scarico, ma si possono mandare via facilmente usando il detergente al limone!

Spruzzatene una grande quantità sulla zona interessata e, per aumentare l’efficacia, vi consiglio di spargere anche una manciata di sale fino.

A questo punto lasciate agire tutta la notte, l’indomani poi strofinate con lo scopino e risciacquate.

Cattivi odori

Infine vi consiglio il limone contro i cattivi odori che spesso si sentono dal WC.

Dovrete preparare il composto detto prima senza metterlo in un flacone spray, ma versandolo in un secchio con acqua bollente.

Versate tutto all’interno del WC e lasciate così per qualche ora, poi tirate lo sciacquone e vedrete che tutti i cattivi odori saranno andati via in poco tempo!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili al fine di assicurarvi di non danneggiare o macchiare il WC.