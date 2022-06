Gli insetti sono sempre una bella gatta da pelare, specie nei periodi estivi dove sono attirati da qualsiasi odore presente in casa!

C’è da dire, tuttavia, che non tutti i profumi sono graditi a questi ospiti inattesi e per questo la soluzione e far sentire loro quelli che proprio odiano. In che modo?

Semplice, usando le piante! Vediamo insieme 9+1 piante da mettere fuori al balcone per allontanare gli insetti!

Aglio

Le leggende metropolitane ci insegnano che l’aglio è ottimo per scacciare i vampiri, ma nella realtà è davvero efficace contro gli insetti!

Porta tantissimi benefici ed inoltre è un ingrediente che abbiamo sempre in casa, per cui è anche il metodo più accessibile.

Vi basterà mettere una piantina o una testa d’aglio fuori al balcone ed ecco fatto, addio insetti!

Alloro

L’alloro è quella pianta di cui noi amiamo l’odore, mentre gli insetti la detestano!

Infatti col tempo si è verificato come l’aroma delle foglie d’alloro mandi in tilt gli insetti facendoli fare dietro-front in un batter d’occhio.

Tutto quello che dovrete fare è mettere una pianta d’alloro fuori al balcone, magari sulla soglia in modo che gli animali ci pensino più volte prima di entrare in casa!

Basilico

Come non menzionare il basilico? Un altro prodotto che dà un tocco di classe non solo alla nostra cucina, ma anche ai colori e alla bellezza del nostro balcone!

Il basilico è una pianta estremamente versatile e dalle mille proprietà, tra queste troviamo la capacità di mandare via gli insetti, soprattutto le zanzare!

Dovrete semplicemente disporla in una zona del balcone in cui gli insetti possano sentirne l’aroma ed il gioco è fatto!

Calendula

La calendula, pianta dall’odore delicato e dolcissimo, è quello che fa per voi quando dovete mandare via gli insetti, in particolare le zanzare!

Sono molte le persone, infatti, che ne posizionano una sui davanzali di finestre e balconi ogni estate per far fronte alla continua invasione di insetti.

Dunque potete servirvene per abbellire il balcone e per stare senza ospiti indesiderati in casa!

Eucalipto

Nella nostra lista non poteva di certo mancare l’eucalipto!

Le sue foglie verdi, forti e rigogliose rendono questa pianta perfetta per dire addio agli insetti che ne detestano l’odore.

Se non disponete della pianta, potete riempire un vaporizzatore con acqua e 7 gocce di olio essenziale d’eucalipto da vaporizzare poi in tutte le stanze per spargerne il profumo.

Menta

Sempre in linea di pianta dall’odore estremamente fresco, gradevole ed inebriante, parliamo della menta!

Anche in questo caso, come l’eucalipto, stiamo menzionando una pianta delle bellissime verdi foglie che darà un tocco di classe al vostro balcone, oltre ad allontanare insetti.

Il suo olio essenziale non a caso è tra i migliori repellenti in particolare per le zanzare!

Erba gatta

L’efficacia dell’erba gatta contro gli insetti è più potente di tanti prodotti chimici che non fanno altro che inquinare l’ambiente!

Quindi disporre una pianta di erba gatta fuori al balcone sarà un trucchetto molto efficace e soprattutto naturale.

Dovrete fare attenzione a non esporla alle intemperie e in zone dove passa molta corrente per non disperderne troppo l’odore e non rovinare le foglie.

Timo

La pianta di timo, con i suoi bellissimi fiori colorati, è un fantastico repellente per le zanzare!

Infatti in estate non manca quasi mai fuori al balcone perché non solo è bellissima da vedere, ma contrasta anche la comparsa di ospiti poco desiderati.

Vi consiglio di schiacciarne un po’ le foglie in modo da far uscire gli oli essenziali che, sprigionando l’odore, allontaneranno gli insetti.

Rosmarino

Una pianta fantastica non solo per dare un aroma fantastico ed inconfondibile ai nostri piatti, il rosmarino è fantastico anche per mandare via gli insetti!

Potete coltivarlo anche in piccoli vasi e lasciarlo fuori al balcone in modo che gli animali ne possano avvertire l’odore.

Inoltre, come detto anche per altre piante, potete preparare un repellente liquido mettendo ad infusione le foglie di rosmarino e filtrando il composto in un vaporizzatore.

Geranio

Col tempo gli studi sulle piante hanno verificato l’efficacia del geranio per allontanare gli insetti ed in modo particolare le zanzare.

Tuttavia bisogna fare attenzione perché non tutti i tipi di gerani sono efficaci, dunque dovrete assicurarvi di avere la tipologia giusta.

Ad ogni modo sono ottime piante anche per abbellire il vostro balcone!

Avvertenze

Assicuratevi sempre della natura della vostra pianta e curatela in modo da non rovinarla o esporla alle intmperie.