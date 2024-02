Provo a recuperare un maglione ristretto con un metodo molto famoso

Commettere degli errori con il bucato non ci danno molta preoccupazione, perché in un modo o nell’altro riusciamo a risolvere senza grossi problemi.

Fanno eccezione i maglioni che, essendo molto delicati, a volte basta poco per rovinarli irrimediabilmente. Ed è quello che mi è successo proprio qualche giorno fa. Lo avevo tirato dalla lavatrice ed era diventato un maglione per bambini!

Con la speranza di poter risolvere, ho deciso di provare un metodo molto famoso, utilizzato da molte persone per recuperare i maglioni rimpiccioliti e infeltriti. Ho deciso di condividere con te tutto il procedimento e valutare insieme se il risultato è stato valido.

Cosa ha ristretto il maglione

Una cosa è certa: i maglioni si restringono e infeltriscono perché commettiamo errori più o meno gravi nel lavaggio.

Se ti stai chiedendo come andrebbero lavati i maglioni per averli sempre come nuovi, ti riassumo brevemente tutti i passaggi da seguire:

se ne hai la possibilità, lavali a mano , utilizzando acqua fredda e un detergente delicato ;

, utilizzando ; se hai la necessità di lavarli in lavatrice, prediligi un lavaggio apposito per capi in lana, riducendo al minimo la centrifuga.

Gli errori che ho fatto? Quando ho caricato il bucato nel cestello, non avevo notato che c’era quel maglione. Era un lavaggio con temperature più alte e giri di centrifuga al massimo per poterli asciugare più in fretta.

Come ci siamo detti all’inizio, basta un attimo di distrazione per combinare un bel pasticcio! Ma non mi sono persa d’animo: vediamo insieme come utilizzare il metodo che voglio proporti oggi!

Occorrente e procedimento

Utilizzare questo metodo per recuperare un maglione è davvero semplicissimo! Ti occorreranno:

una bacinella abbastanza capiente ;

; 3-4 cucchiai di balsamo per capelli (in questo caso prendi del balsamo classico, perché non so se otterrai lo stesso effetto con uno biologico o solido);

(in questo caso prendi del balsamo classico, perché non so se otterrai lo stesso effetto con uno biologico o solido); acqua fredda.

I gesti da compiere sono semplicissimi: riempi la bacinella con acqua fredda, sciogli il balsamo per capelli, poi immergi il maglione. Lascia che il balsamo agisca, potrà volerci qualche ora. C’è anche chi attende tutta la notte, ma mi è bastata qualche ora per notare già qualche piccolo cambiamento.

Tra un’ora e l’altra, cercavo di “maneggiare” delicatamente il tessuto in lana, allargandolo con movimenti molto delicati e in modo che già così potesse recuperare la sua forma originaria.

Dopo aver atteso il tempo necessario, ho svuotato l’acqua dalla bacinella e ho risciacquato il maglione, usando sempre acqua fredda. Potrebbe esserti utile utilizzare i guanti, così non avrai freddo alle mani (siamo pur sempre in inverno!).

Ma c’è un altro piccolo step da fare per capire se il famoso metodo del Balsamo funziona: è arrivato il momento di stenderlo!.

Come stendere il maglione dopo il trattamento

Se hai provato questa tecnica, avrai sicuramente notato che il tessuto al tatto è già più morbido, perciò siamo pronti per stenderlo all’aria aperta. Il maglione sarà zuppo d’acqua, ma in questa fase dovrai avere un po’ di pazienza: non tentare di strizzarlo per farlo asciugare prima.

Posiziona lo stendibiancheria al riparo dal sole e poggia il maglione in orizzontale. Poco per volta, cerca di dare nuovamente la forma che aveva, allargando nei punti dove ti sembra necessario.

Una volta concluso questo passaggio, dovrai solo far asciugare completamente il tuo maglione.

Risultato

Ho aspettato due o tre giorni prima che il maglione fosse completamente asciutto (nei giorni passati il tempo era davvero molto umido ed ha anche piovuto).

Quando l’ho ritirato dallo stendibiancheria ho notato che il metodo aveva funzionato! Certo, non era proprio come quando l’avevo comprato, ma aveva ampiamente riacquistato la morbidezza e le dimensioni di prima.

Concludendo: questo è un metodo semplice, ma abbastanza valido per poter recuperare i maglioni infeltriti, senza temere di doverli buttare via! Inoltre potrai scoprire tanti consigli per i maglioni in questo video: