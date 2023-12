La morbidezza della lana, durante i mesi freddi dell’anno, è una cosa fondamentale per tenersi sempre al caldo e per avere tutti i comfort possibili.

Essendo, però, un tessuto molto delicato, può portare alcuni intoppi a seguito di copiosi lavaggi in lavatrice.

Tutti, infatti, abbiamo avuto la brutta sorpresa della lana non solo infeltrita, ma anche un po’ indurita. Tante sono le soluzioni che si possono adottare per ammorbidire di nuovo la lana e portarla al suo stato primordiale, ma c’è bisogno di farlo tempestivamente.

Se anche a te è capitato, non preoccuparti! Ti dirò io tutti i trucchetti per ammorbidire la lana infeltrita e non avere più problemi!

Mettere in ammollo

Il primo passo per ammorbidire la lana infeltrita è metterla in ammollo in acqua fredda. L’acqua calda, infatti, è nemica della lana e non è mai consigliabile usarla.

Una volta che hai messo in ammollo i tuoi capi in lana, lasciali nell’acqua per almeno 50 minuti, così da permettere alle fibre di rilassarsi e allargarsi, sciogliendo man mano il tessuto.

Successivamente, stendi la lana delicatamente su una superficie piana senza strizzarlo troppo forte, ma togliendo solo l’acqua in eccesso picchiettando con le dita. In questo modo ridarai forma al capo.

Balsamo

Il balsamo che comunemente mettiamo durante lo shampoo, è fantastico per ammorbidire la lana infeltrita, lo sapevi?

Dopo aver lavato delicatamente l’indumento come descritto sopra, applica un noce di balsamo per capelli e massaggialo delicatamente per almeno 10 minuti, poi lascialo agire per circa 15-20 minuti prima di sciacquare con cura.

Il balsamo renderà la lana più gestibile e setosa, riducendo la sensazione di ruvidezza.

Consigliamo sempre l’uso di balsami a base di ingredienti naturali, per garantire la protezione dell’ambiente e dell’indumento stesso.

Vapore

Oltre al balsamo, anche l’uso del vapore può essere efficace per ammorbidire la lana infeltrita. Ma quale vapore? Ti starai chiedendo…te lo dico subito!

Puoi sfruttare il calore della doccia a tuo vantaggio! Appendi l’indumento in lana su una gruccia e posizionalo in bagno mentre fai una doccia calda.

Man mano che esala, il vapore rilasserà le fibre, rendendo più facile distendere la lana. Assicurati di non esporre direttamente la lana all’acqua, poiché questo potrebbe peggiorare il problema.

Aceto Bianco

L’aceto bianco, con le sue proprietà emollienti e altamente efficaci, può essere la spalla perfetta nella lotta contro la lana infeltrita. Non a caso viene usato anche come ammorbidente naturale nella lavatrice.

Versa 1 bicchiere di aceto bianco in una bacinella con acqua fredda e immergi delicatamente l’indumento nella soluzione. Lascia in ammollo per almeno 40-50 minuti e risciacqua accuratamente.

Una volta che hai sciacquato per bene, stendi la lana al sole, senza strizzarla eccessivamente e toglila appena è completamente asciutta.

Tea Tree Oil

A prendere sempre più spazio nei mobili di casa è sicuramente il tea tree oil, un prodotto profumato e con grandi capacità antibatteriche e ammorbidenti.

Per usarlo, dovrai mettere 1 cucchiaino di tea tree oil nella bacinella con acqua fredda; poi immergi gli indumenti in lana e massaggiali di tanto in tanto.

Lascia agire per almeno un’ora prima di lavare l’indumento. Questo rimedio naturale fornirà una nuova vitalità alla tua lana, restituendole la morbidezza originale.

Bicarbonato di Sodio

A concludere la lista delle soluzioni che puoi adottare per ammorbidire la lana infeltrita c’è il bicarbonato di sodio, e non c’è nemmeno bisogno di spiegarti quali sono i vantaggi nell’usarlo!

Cospargi delicatamente la lana con bicarbonato di sodio, quindi metti sempre in ammollo in acqua fredda. Trascorsi 40 minuti, distendi l’indumento su una superficie piana, togliendo contemporaneamente l’acqua in eccesso.

Puoi usare questo metodo anche in lavatrice mettendo 1 misurino di prodotto direttamente nel cestello.

Avvertenze

Al fine di mantenere sempre integra la lana nel tempo, è importante consultare le istruzioni di lavaggio.