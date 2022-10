Le zip sono molto più pratiche dei bottoni, soprattutto quando si tratta di pantaloni, ma che fatica quando si incastrano!

A furia di alzarle ed abbassarle, infatti, accade che si bloccano e sono poco scorrevoli, ne consegue che si tende a scucirla e cambiarla.

Ma è davvero necessario fare questo passaggio drastico? Vediamo insieme 6+1 metodi che potete usare per rendere di nuovo scorrevoli le cerniere dei pantaloni!

Trucco della Candela

Il primo metodo che non posso fare a meno di consigliarvi è quello della candela, un trucchetto davvero pratico e veloce!

La cera delle candela è ottima per rendere scivolose le zip dei pantaloni, quindi basta averne una di qualsiasi tipo a casa per risolvere questo problemino.

Prendete la candela (spenta) e passatela su tutta la zip, poi fate delle prove fino a che non scorre liscia, a quel punto togliete l’eccesso di cera ed ecco fatto!

N.B. Prestate molta attenzione a non far attaccare la cera sulla stoffa del pantalone.

Saponetta

Un altro elemento che ricorda un po’ la cera delle candele e riesce a sbloccare la zip dei pantaloni è una semplice saponetta!

Tutti noi ne abbiamo in casa almeno una, dunque parliamo di un metodo da tenere sempre a portata di mano e a costo zero.

Non dovrete far altro che prendere la saponetta e strofinarla energicamente sulla zip dei pantaloni. Quando vedete che non si blocca più, allora togliete l’eccesso con un po’ d’ovatta.

Problemino risolto!

Matita

Potrebbe sembrare strano, ma anche usare una matita rappresenta un trucchetto semplice e veloce per rendere scorrevole la zip dei pantaloni!

Non dovrete far altro che prendere una matita temperata bene e farla scorrere all’interno dei “denti” della cerniera come se voleste colorarli.

Successivamente provate a vedere se riesce a scorrere bene ed ecco fatto, un rimedio della Nonna da usare in ogni momento!

Borotalco

Il borotalco è un metodo che vediamo spesso per risolvere vari problemi in casa come togliere l’umidità, dire addio alle macchie di unto o far brillare i vetri!

Anche per rendere di nuovo scorrevoli le zip è fantastico e vi dico subito come potete sfruttarlo a vostro vantaggio!

Prendete un po’ di polvere di talco sul dito e fatela scorrere su tutta la cerniera. Dal momento che rende liscia anche la pelle, avrà lo stesso effetto anche in questo caso e la zip funzionerà di nuovo.

Attenzione! Anche in questo caso è necessario non far andare il talco sul pantalone perché potrebbe essere difficile rimuoverlo bene.

Olio d’oliva

Non poteva mancare un ingrediente che da sempre rappresenta il rimedio della Nonna per eccellenza in moltissimi casi diversi!

Ritroviamo spesso, infatti, l’olio d’oliva per le faccende domestiche e anche per il problema della zip che non vuole saperne di funzionare bene!

Dovrete mettere un po’ d’olio su un batuffolo d’ovatta e passarlo sui dentini della zip finché non si sblocca completamente.

Asciugate l’eccesso d’olio, controllate che non vada a finire sul jeans ed ecco fatto!

Aceto

Analogamente all’olio d’oliva, anche l’aceto è perfetto nel nostro caso!

È molto semplice usare questo trucchetto, dovrete semplicemente mettere dell’aceto su un panno in microfibra inumidito e strizzato bene, poi dovrete passarlo sulla zip.

In questo caso vedrete che la zip risulterà anche più lucida perché l’aceto ha un potere pulente senza rivali

Acqua salata

Ultimo metodo per dire addio al blocco della zip è l’acqua salata!

In questo caso non agirete solo sulla zip, ma sull’intero pantalone e servirà anche per ravvivarne il colore e per pulirlo.

Dovrete immergere l’indumento in questione in una soluzione di acqua e sale fino per qualche ora, poi risciacquate e controllate la zip.

Successivamente passate ad un lavaggio in lavatrice o fate asciugare al sole!

Avvertenze

Assicuratevi di non far andare gli elementi riportati direttamente sulla stoffa del pantalone altrimenti rischierete di macchiarlo irreversibilmente.