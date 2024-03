Come Rimuovere le Macchie di Sangue dagli Asciugamani

Ci siamo tutti trovati di fronte a quel momento in cui, sfortunatamente, macchiamo un asciugamano di sangue. Al di là del motivo per cui succede, è molto più comune di quanto si pensi e non c’è niente di male!

Io stessa, dopo qualche tentativo che ho fatto negli anni, posso dirti: non temere, c’è soluzione! Ebbene, come facciamo a rimuovere quelle ostinate macchie di sangue? Con metodi completamente naturali, che spero ti saranno utili e per questo ti guiderò passo passo.

Fase 1: Sciacquo subito sotto l’acqua fredda

Il primo passo (che mi ha insegnato la mia mamma, e che credo sappia già anche tu) è sciacquare immediatamente l’asciugamano sotto l’acqua fredda.

Questo è cruciale: l’acqua fredda aiuta a non fissare la macchia. Io personalmente tengo l’asciugamano sotto un getto robusto di acqua fredda per alcuni minuti, strofinando leggermente la parte macchiata.

Se la macchia è fresca, potresti notare che sarà già sbiadita del tutto. Ma ci sono i casi in cui dobbiamo passare alle “maniere forti”!

Fase 2: Pretratto con Sapone di Marsiglia

Successivamente, applico su tutta la macchia un po’ di Sapone di Marsiglia, facendo attenzione a strofinare delicatamente.

Il Sapone di Marsiglia è per me un vero alleato nelle pulizie: completamente ecologico, antico ma estremamente efficace. Passo direttamente il panetto sulla parte inumidita dell’asciugamano da smacchiare, lo lascio agire per circa 20 minuti o, se la macchia è particolarmente ostinata, anche un’ora.

Questo piccolo passaggio ci permetterà di avere più facilità nell’eliminare la macchia di sangue.

Fase 3: Lavo l’asciugamano in Lavatrice con un rimedio infallibile

Dopo aver pretrattato con il Sapone di Marsiglia, metto l’asciugamano in lavatrice (ovviamente non da solo).

Qui, aggiungo al mio normale detersivo un paio di cucchiai di percarbonato di sodio, un sbiancante naturale potente, e imposto il lavaggio a temperature alte, intorno ai 60°C. Questo passaggio è fondamentale per garantire che ogni residuo di macchia sia completamente rimosso.

Se non hai mai provato il percarbonato di sodio per sbiancare il bucato, qui troverai un video con i miei utilizzi preferiti:

Ricorda però: il percarbonato va bene solo per i panni o gli asciugamani bianchi (o chiari). In più va evitato su tessuti delicati.

Fase 4: Stendo l’asciugamano bianco al sole

Infine, il segreto finale, che poi non è così segreto: stendo l’asciugamano al sole.

La luce solare ha un effetto sbiancante e disinfettante naturale che è semplicemente fantastico. Non c’è niente come il sole per completare l’opera di pulizia! Fai solo attenzione a non lasciarlo troppo a lungo, per evitare che si formino macchie gialle strane.

Come smacchio l’asciugamano se è scuro o colorato

Ma cosa fare se l’asciugamano non è bianco ma colorato? Il processo rimane in gran parte lo stesso, ma con un’attenzione particolare alla scelta del detersivo e alla temperatura dell’acqua.

Per gli asciugamani scuri o colorati, consiglio di utilizzare sempre acqua fredda e un detersivo appositamente formulato per i colori, per prevenire lo sbiadimento del tessuto. Le alte temperature possono infatti danneggiare i colori, quindi è meglio evitare. E non usare il percarbonato, che potrebbe scolorirli. Il Sapone di Marsiglia è invece sicuro.

Seguendo questi semplici passaggi, garantisco che sia gli asciugamani bianchi che quelli colorati torneranno come nuovi, senza l’uso di detersivi chimici aggressivi. La chiave è la pazienza e l’utilizzo di metodi naturali ma efficaci.