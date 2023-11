Quando si tratta di pulizie in casa e nel bucato, spesso ci si ritrova a dover decidere quali sono i prodotti migliori da utilizzare.

Con il tempo, però, si sono scoperti sempre di più i benefici nell’utilizzo degli ingredienti naturali, fantastici sia per risparmiare che per prendersi cura dell’ambiente senza rinunciare all’efficacia.

Uno dei prodotti a cui sicuramente vi potete affidare è il percarbonato di sodio. Questo composto, derivato dalla combinazione di carbonato di sodio e perossido di idrogeno, è una soluzione ecologica e altamente efficace per affrontare una varietà di compiti di pulizia, sia per la casa che per il bucato.

Scopriamo insieme come usare il percarbonato di sodio per la casa e per il bucato!

Potere Sbiancante nel Bucato

Il percarbonato di sodio è una scelta ecologica anzitutto per il suo potere sbiancante nel bucato; infatti è fantastico se cerchi di mantenere i tessuti bianchi e luminosi senza ricorrere a candeggina o altri sbiancanti aggressivi.

Aggiungendo 1 misurino di percarbonato di sodio nel cestello della lavatrice quando lavi i bianchi, puoi beneficiare del suo potere sgrassante e sbiancante.

Le macchie ostinate, come quelle di caffè o vino, si dissolvono sotto l’azione di questo fantastico prodotto, senza danneggiare i tessuti.

Potete usarlo anche nel lavaggio a mano, soprattutto per sbiancare strofinacci o tovaglie, dovrai soltanto metterli in ammollo in una bacinella con acqua calda e circa 3 cucchiai di percarbonato.

E proprio a proposito di lavaggio a meno, voglio farti vedere come l'ho usato per sbiancare gli strofinacci che sono diventati come nuovi!

Rimuovere Macchie Difficili

Il nostro prodotto non è solo un alleato nella pulizia dei tessuti, ma può essere utilizzato anche per rimuovere macchie difficili da altre superfici.

In questo caso è consigliabile preparare una soluzione pulente sciogliendo 1 cucchiaio di percarbonato in 400 ml d’acqua e vaporizzare il composto applicandola su piani come piastrelle, mobili o top da cucina.

Usa un panno in microfibra e strofina in maniera molto delicata sulle zone interessate e risciacqua con abbondante acqua al fine di ottenere di nuovo una superficie pulitissima.

N.B. Usa questo rimedio su superfici bianche o molto chiare.

Sgrassare Cucina e Bagno

Con la sua azione sgrassante ed estremamente pulente, il percarbonato è ideale per la pulizia di cucina e bagni, le zone della casa che più di tutte sono soggette allo sporco.

Sciogli 2 cucchiai e mezzo di percarbonato di sodio in 1 litro d’acqua calda fino ad ottenere un’unica soluzione, poi trasferisci tutto all’interno di un flacone spray.

Usa questa soluzione per pulire piano cottura, lavandini, docce e vasche, vaporizzando una quantità abbondante e aiutandoti nella pulizia con una spugna.

Una volta che le macchie sono andate via, non ti resterà che sciacquare con abbondante acqua e asciugare accuratamente.

Detergente Naturale

Una delle caratteristiche più interessanti del percarbonato di sodio è la sua capacità di detergere le superfici e oggetti in modo naturale.

Quando vuoi pulire, ad esempio, gli utensili da cucina, non dovrai fare altro che riempire una ciotola con dell’acqua calda, sciogliere 1 cucchiaio di percarbonato all’interno e metterli in ammollo per almeno 2 ore. Successivamente risciacqua e saranno come nuovi.

Per avere, invece, un detergente naturale sempre a portata di mano, non ti resta seguire i passaggi descritti anche precedentemente e quindi sciogliere 2 cucchiai e mezzo di prodotto in 1 litro d’acqua. Se desideri un buon profumo puoi aggiungere 3 gocce di un olio essenziale a tuo piacimento.

Utilizza il detergente ogni volta che ti occorre e vedrai che tutte le superfici saranno perfette!

Deodorante per Tappeti e Tessuti

La presenza di tappeti o di altri tessuti per la casa può comportare degli odori sgradevoli, specie se non si deodora ogni giorno.

Ancora una volta il percarbonato di sodio può aiutarti a rinfrescare i tappeti, i tessuti e le tende e a catturare tutti gli odori.

Basta cospargere un po’ di percarbonato sulla superficie interessata, lasciarlo agire per almeno 3 o 4 ore e poi aspirarlo via. Il percarbonato assorbirà gli odori, lasciando le superfici profumate e pulite.

Cattivi odori e macchie nel WC

Quante volte senti cattivi odori provenire dal WC? E quante volte, invece, si formano delle macchie nere o gialle di calcare?

Beh, in casi del genere, non c’è da spaventarsi! Potrai togliere tutto in poco tempo con il nostro caro percarbonato di sodio.

Dovrai semplicemente mettere 1 cucchiaio di prodotto sulla zona interessata e farlo agire per l’intera notte; l’indomani strofina energicamente con lo scopino e vedrai che la puzza e le macchie non ci saranno più!

In lavastoviglie

Non possiamo concludere gli usi di questo fantastico ingrediente senza pensare a quello in lavastoviglie.

Il percarbonato, infatti, è fantastico quando devi igienizzare a fondo le posate, le pentole e i piatti, quindi può rappresentare solo un vantaggio!

Metti 2 cucchiai di prodotto sul fondo dell’elettrodomestico prima di avvia il lavaggio e noterai la differenza!