Come non far ingiallire i Panni Bianchi con il sole?

Il sole è la cosa che desideriamo di più durante l’anno, non a caso l’estate è la stagione preferita di moltissime persone!

C’è da dire, però, che in alcuni casi il sole può fare anche dei danni non solo in termini di spossatezza e di calore, ma anche in riferimento ai vestiti.

Infatti, si possono manifestare delle volte in cui i panni si ingialliscono a causa della luce diretta del sole, ma oggi scopriremo come evitarlo!

Percarbonato

Non possiamo fare a meno di menzionare il percarbonato di sodio come primo ingrediente per non far ingiallire i panni bianchi!

Questo è il prodotto che, più di tutti, può sostituire la candeggina, ma con il vantaggio di avere un impatto ambientale positivo, essendo ecosostenibile.

La specialità del percarbonato è proprio sbiancare i panni, per cui dovrete usarlo mettendo 1 misurino di prodotto direttamente nel cestello in lavatrice.

Usate una temperatura minima di 40° per fare in modo che il percarbonato possa agire efficacemente.

Acido citrico

Quello che colpisce dell’acido citrico è soprattutto la sua capacità di sbiancare e ammorbidire i panni in lavatrice.

Infatti con quest’ingrediente si preparano degli ammorbidenti naturali, ma possiede anche il potere sbiancante, perché va a togliere lo sporco dalle fibre.

Per usarlo dovrete sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, poi mettete 100 ml di composto in lavatrice ogni volta che dovete sbiancare i panni ed ecco fatto!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vedrete che saranno candidi come non mai!

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata, esattamente con il percarbonato di sodio, è l’ingrediente che potete prendere come sostituto della candeggina.

Infatti rilascia delle sostanze che vanno ad eliminare tutti i batteri presenti sui panni, di conseguenza saranno bianchi e lucenti come nuovi.

Per cui, se volete usare questo metodo, basterà semplicemente riempire 1 misurino e metterlo direttamente nel cestello; in alternativa potete mettere solo 1 cucchiaio nella vaschetta del detersivo.

Ricordate di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero quella per uso domestico.

Ecco altri consigli con l’acqua ossigenata:

Bicarbonato

Credevate che lo stessimo dimenticando, e invece no!

Il bicarbonato non può esimersi dal far parte della lista di ingredienti che permettono di sbiancare i panni in modo efficace, economico ed ecologico.

L’azione abrasiva che possiede va a togliere lo sporco, la polvere e le macchie gialle dai panni, donando freschezza e lucentezza!

Riempite 1 misurino di bicarbonato, mettetelo direttamente nel cestello della lavatrice ed ecco fatto!

Come stendere

Dopo aver visto quali sono i trucchi della Nonna per sbiancare i panni, dobbiamo vedere anche come stenderli!

Infatti, i panni si possono ingiallire anche e soprattutto a causa della luce diretta dei raggi solari: come fare?

Bene, tenete presente che i panni bianchi non dovrebbero mai restare fuori al balcone oltre il tempo necessario ad asciugarli, poiché non solo si macchiano, ma si possono anche irrigidire.

Per cui dovrete stare molto attenti quando stendete e non esporre i bianchi alla luce diretta del sole.

Avvertenze

Leggete le etichette sugli indumenti per sapere e seguire sempre le modalità corrette di lavaggio.