Perché non dimentico mai di pre-trattare i miei vestiti con sapone di Marsiglia

Se dovessi dare un numero a tutti i vestiti che maldestramente ho macchiato mentre mangiavo, cucinavo o facevo giardinaggio, probabilmente non si tratterebbe più di un numero a sole due cifre!

Le macchie, insomma, sono un problema abbastanza comune e non solo per me ma anche e soprattutto per chi ha una famiglia numerosa o dei figli piccoli.

Col tempo, ho preso la sana abitudine di pre-trattate i miei vestiti col sapone di Marsiglia, diluendolo in acqua e spruzzandocelo sopra, e, ti dirò, spesso lo faccio anche con i vestiti senza macchie. Ti dico subito perché e come fare per pre-trattare in modo corretto.

Non fa restare gli aloni

Il primo e più importante motivo è che, come ho scoperto con la pratica, se i miei vestiti avevano delle macchie molto evidenti e li mettevo direttamente in lavatrice, spesso la macchia scompariva ma restava un bruttissimo alone, soprattutto sui capi di colore chiaro.

Quando pre-tratto il capo con il sapone di Marsiglia, invece, le macchie si alleviano enormemente già dopo averci vaporizzato sopra il composto per poi scomparire definitivamente dopo il lavaggio a mano o in lavatrice.

Allontana cimici e parassiti

Uno dei motivi per cui, all’inizio, ti dicevo che pre-tratto i miei vestiti anche senza macchie è che, soprattutto in estate, nello stendere i vestiti in balcone evito così che cimici e parassiti ci si arrampichino sopra.

Il sapone di Marsiglia, infatti, è un antiparassitario naturale. Se, quindi, pre-tratto i vestiti, anche dopo averli lavati, resta l’odore di questo prodotto naturale che allontana tutti quei fastidiosi insettini!

Contribuisce a igienizzare

Oltre a eliminare le macchie, il sapone di Marsiglia aumenta anche il potere igienizzante del lavaggio. Ecco perché tendo a pre-trattare i vestiti così da poter poi regolare un programma di lavaggio in lavatrice più breve o a più basse temperature.

Insomma, sicuramente si tratta di un passaggio in più, ma non allungo l’intero procedimento di lavaggio dei miei vestiti.

Lascia un buon odore e ammorbidisce

Dopo le prime volte che ho provato a pre-trattare i vestiti col sapone di Marsiglia ho scoperto che, dopo il lavaggio vero e proprio, i vestiti mantenevano un lieve e bellissimo sentore di questo prodotto, oltre a risultare più morbidi al tatto.

Non a caso, il sapone di Marsiglia è usato ormai da secoli per il bucato non solo per pulirlo, ma anche per ammorbidirlo. Un consiglio? Usalo anche per ammorbidire le lenzuola nuove che, di solito, sono un po’ dure.

Ma… come si pre-trattano i vestiti?

Nemmeno io, inizialmente, sapevo bene come fare per pre-trattare i vestiti col sapone di Marsiglia. Se, quindi, sei arrivato fin qui con questo dubbio, non temere: proverò a essere il più pratico e veloce possibile.

Innanzitutto, procurati una saponetta di sapone di Marsiglia e, con l’aiuto di un coltellino o anche una grattugia, riducilo in scaglie fino a ottenerne circa 60 grammi. A questo punto, sciogli le scaglie in 1L di acqua calda e mescola con attenzione.

Metti il tutto in un vaporizzatore, spruzza il tutto prevalentemente sulle macchie e, poi, anche un po’ sul resto del capo. Poi, lascia agire per 15-20 minuti prima di procedere al risciacquo o al lavaggio vero e proprio. Puoi usare, inoltre, questo prodotto per tante diverse pulizie in casa.

Ma se proprio vai di fretta ma non vuoi rinunciare a un buon risultato, prova a inumidire la zona con acqua e a passare direttamente il panetto, poi strofina il tessuto e lascia agire qualche minuto: il tuo capo preferito sarà pronto per la lavatrice!

Ricorda sempre di leggere le etichette di lavaggio: ti aiuteranno a non commettere errori.