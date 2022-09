Quando arrivano le stagioni più fredde come autunno ed inverno, il divano diventa una casa nella casa!

Infatti non ci vorremmo mai staccare dalla sensazione di relax e benessere che in grado di darci dopo un’intensa giornata lavorativa.

Stendersi, inoltre, su un divano super profumato e pulito dà un incentivo maggiore, per questo oggi vedremo insieme come rinfrescarlo e profumarlo con alcuni trucchetti semplici ed utili!

Oli essenziali

Il primo rimedio che potete usare per rendere il vostro divano più fresco e profumato sono, naturalmente, gli oli essenziali!

Essi risultano da sempre preziosi ed efficaci contro ogni puzza di chiuso, scopriamo subito come usarli.

Dovrete riempire una ciotola con acqua (possibilmente demineralizzata), 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 7 gocce di olio essenziale a vostra scelta, io vi consiglio quello di lavanda.

Mescolate tutti gli ingredienti amalgamandoli per bene, poi immergete una pezza all’interno e strizzatela per bene.

Passatela poi su tutto il divano e risciacquate più volte, poi lasciate balconi e finestre aperte per far arieggiare.

Sapone di Marsiglia

Passiamo adesso al sapone di Marsiglia, un ingrediente fantastico quando si tratta di profumare i divani da cima a fondo!

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 1 cucchiaio e mezzo di sapone di Marsiglia in una ciotola con acqua tiepida, mescolate per bene.

Prendete una spugna morbida, strizzatela e passatela su tutto il divano ricordando di non inumidirlo eccessivamente.

Risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato e fate una seconda passata. A questo punto non vi resta altro che far asciugare e godervi il fantastico profumo!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti naturali più usati per prendersi cura dei diversi tessuti dei divani sfoderabili.

Potete usarlo da solo sciogliendo 1 cucchiaio di prodotto in una ciotola con acqua e passando un panno strizzato nella soluzione.

Tuttavia il bicarbonato è inodore, dunque se volete anche spargere un buon profumo sul divano, oltre a rinfrescarlo, potete aggiungere 4 gocce di olio essenziale alla soluzione di acqua e bicarbonato.

Ricordate di non bagnare mai troppo il divano e risciacquate più volte con panno strizzato prima di far asciugare con punti di areazione aperti.

Succo di limone

Chi non ama il profumo fresco del limone? Se vi piace la sensazione di sentirlo quando vi rilassate sul divano, allora ho la soluzione giusta per voi!

Premete per bene il succo di 1 limone grande e mettetelo in una ciotola, aggiungete poi 1 bicchiere e mezzo d’acqua, immergete un panno all’interno e strizzatelo.

Passate il panno su tutto il divano più volte e sentirete il fantastico profumo per tutta la casa! Come ultimo passaggio dovrete soltanto lasciare il divano arieggiare ed ecco fatto!

Mix profumato

Infine vediamo insieme come preparare un mix profumato per rinfrescare il divano ogni giorno!

Dovrete procurarvi 500 ml d’acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia e 5 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Sciogliete il sapone a bagnomaria e unitelo al bicarbonato fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo, poi versatelo nell’acqua.

Aggiungete le gocce di olio essenziale, mescolate il tutto per avere un’unica soluzione e versatela in un vaporizzatore.

Spruzzate su un panno in microfibra ben pulito e passatelo sul divano che non sarà mai stato così profumato!

Avvertenze

Consigliamo di assicurarvi che i rimedi descritti possano essere compatibili con il tessuto del vostro divano. A tal proposito, consultate eventuali istruzioni di lavaggio.