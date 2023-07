Come Rinfrescare il Pavimento in Estate per sentire meno caldo in casa

I pavimenti puliti e profumati riescono non solo a conferire un aspetto migliore alla casa, ma sono in grado anche di rinfrescarla quando fa troppo caldo.

Sarebbe buona abitudine, infatti, lavarli tutti i giorni per togliere la “patina di calore” che si è formata sopra. Ma quanto è faticoso farlo con le alte temperature? Tantissimo!

Per questo, oggi vedremo insieme come rinfrescare il pavimento in estate senza fatica e senza sudare con questo trucchetto facile e veloce da provare!

Prima di iniziare

Innanzitutto, prima ancora di provare questo rimedio vi consigliamo di rimuovere l’eccesso di polvere sul pavimento, servendovi dell’aspirapolvere o della classica scopa, in modo da evitare di far indurire la polvere con l’acqua o di spostarla da una parte all’altra del pavimento.

In questo modo, eviterete ulteriormente gli sforzi e lavare a terra sarà davvero una passeggiata! Inoltre, vi raccomandiamo di procedere con questa pulizia tutti i giorni per evitare di far accumulare troppo sporco. Infine, ricordiamo che in caso di sporco eccessivo, sarebbe bene procedere con la pulizia normale con straccio imbevuto e secchio.

E vediamo ora in cosa consiste il nostro trucchetto!

Procedimento

Una volta rimossa la polvere in eccesso, passiamo a realizzare il detersivo per pavimenti fai da te in modo da usare ingredienti da dispensa o, in ogni caso, facili da reperire.

Vi basterà, infatti, versare circa 750 ml di acqua in una bacinella e aggiungere, poi, 25 ml di sapone di Marsiglia liquido, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente.

Ovviamente, potete scegliere la fragranza che più vi piace, tuttavia vi suggeriamo l’olio essenziale alla lavanda o al limone, in quanto sono i profumi che ritroviamo normalmente nei detersivi per pavimenti. A questo punto, mescolate il tutto, travasate la miscela così ottenuta in un vaporizzatore e fatela riposare per circa 24 ore in modo da intensificare il profumo di questo detersivo.

Modalità di utilizzo

Una volta realizzato il detersivo fai da te, è giunta l’ora di passare alla pulizia del pavimento veloce e facile! Vi servirà, quindi, un panno in microfibra e una scopa piatta, ovvero della scopa acchiappa polvere su cui di solito infiliamo i panni elettrostatici, in quanto la sua struttura molto sottile ci permetterà di rimuovere anche lo sporco più nascosto, come quello sotto al letto, negli angoli e così via.

Quindi, mettete il panno asciutto intorno allo spazzolone come fate usualmente con il panno elettrostatico, avendo cura di incastrarlo in modo che non possa staccarsi durante la pulizia, dopodiché spruzzate sul panno la miscela per pavimenti che avete realizzato in precedenza.

A questo punto, passate il panno sulla superficie del vostro pavimento più volte effettuando dei movimenti circolari come comunemente fate quando lavate a terra: e voilà: non solo riuscirete ad eliminare macchie di sporco e a profumare, ma una sensazione di fresco invaderà la vostra casa!

Inoltre, non dovrete abbassarvi continuamente o portare il secchio in giro per la casa e, perciò, sarà davvero semplice da fare anche poco prima di dormire per rinfrescare la camera da letto e non sudare di notte!

Come fare detersivi naturali

Avvertenze

Il detersivo per pavimenti fai da te qui proposto è adatto per ogni tipologia di pavimento in quanto contiene ingredienti delicati e non aggressivi. Tuttavia, accertatevi sempre che il vostro pavimento non sia eccessivamente delicato e non necessiti di detergenti particolari. Vi sarà utile provare sempre prima in un angolino nascosto.