Il piumone è un must in camera da letto durante l’inverno! Non solo è fondamentale per coprirsi dal freddo, ma è importante anche per dare un tocco in più alla stanza!

Ogni tanto però, soprattutto quando non può far arieggiare sempre, si rischia di avere una leggera puzza di chiuso sul piumone.

Per toglierla in modo definitivo e profumare la stanza, vediamo insieme come rinfrescare il piumone in camera da letto in pochissimo tempo!

Bicarbonato

Se volete un metodo davvero immediato dove non dovete aspettare che il piumone si asciughi, allora dovrete usare il bicarbonato di sodio!

Con questo prodotto, infatti, potete fare una sorta di lavaggio a secco senza dover impiegare troppo tempo, scopriamo subito in che modo.

Prendete una manciata di bicarbonato e spargetela in modo uniforme ed omogeno su tutto il piumone. Lasciatelo in posa per circa un’ora, dopodiché dovrete rimuoverlo scuotendo il piumone o aspirandolo.

Terminato questo passaggio, il piumone sarà super fresco!

Sapone di Marsiglia

Passiamo al secondo metodo che aiuta a rinfrescare il piumone in camera da letto!

Si tratta di un ingrediente che fin dai tempi antichi veniva impiegato dalle Nonne nel bucato e ancora oggi risulta un metodo intramontabile.

Per usarlo sul piumone non dovrete far altro che sciogliere 1 cucchiaino di scaglie in 500 ml d’acqua, poi trasferite tutto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate sul piumone tenendovi a debita distanza, passate un panno in microfibra e lasciate asciugare all’aria aperta.

Il piumone non solo sarà più fresco, ma anche estremamente profumato!

Oli essenziali e bicarbonato

Oltre ad usarlo a secco, potete prediligere il bicarbonato anche in una soluzione profumata che lo rinfresca e sparge un buon odore allo stesso tempo!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente riempire una vaporizzatore da 300-400 ml con acqua demineralizzata, aggiungere 4 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Fate diventare tutto un’unica soluzione, dopodiché vaporizzate su un panno umido e tamponate sul piumone. Non passerà molto tempo prima di sentire un fantastico odore!

Lasciate asciugare e vedrete subito che risultato!

Spray fai da te

Un’alternativa a tutti i metodi visti fino ad ora è preparare uno spray fai da te che possa rendere fresco il piumone in men che non si dica!

Vi serviranno sempre ingredienti che sicuramente troverete in casa, vediamoli nello specifico:

Succo di 1 limone

400 ml d’acqua demineralizzata

5 gocce di olio essenziale agli agrumi

Per chi ama gli odori carichi di freschezza non può fare a meno di usare questo trucchetto fantastico e rigenerante per la vostra stanza!

Filtrate benissimo il succo di limone, versatelo nell’acqua e aggiungete le gocce di olio essenziale. Trasferite tutto all’interno del vaporizzatore e spruzzate sul piumone tenendovi sempre distanti per non bagnare eccessivamente il piumone.

Alloro

Ultimo trucchetto che non possiamo fare a meno di menzionare per rendere il piumone più fresco che mai è con l’alloro!

Quante volte lo incontriamo nei rimedi che riguardano profumare la casa? Beh, in effetti stiamo parlando di una pianta unica nel suo genere che dona una fragranza inebriante.

Mettete un pentolino sul fuoco con acqua e 5 foglie d’alloro, aggiungete anche 1 cucchiaino di bicarbonato e portate a bollore.

Spegnete e fate raffreddare, poi filtrate il tutto e versate in un flacone spray. A questo punto non vi resta che spruzzare il composto sul piumone e godervi il profumo!