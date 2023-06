Come moltiplicare all’infinito la tua piantina di Rosmarino con questo metodo facile

Il suo profumo, un po’ selvatico, si diffonde sul balcone e in casa in modo duraturo e mai fastidioso: stiamo parlando del Rosmarino, le cui foglioline possono essere utilizzate per aromatizzare i tuoi piatti più buoni.

Oltre alla praticità, però, il rosmarino è una pianta aromatica famosa anche per il suo aspetto. Non di rado, viene coltivata per decorare un balconcino o un terrazzo, magari in compagnia di altre profumate piantine aromatiche.

Se ne hai una, ma hai molto altro spazio e luoghi dove poterne piantare altre, non correre subito al negozio per acquistarne una nuova! Forse non sai, infatti, che il rosmarino può essere facilmente moltiplicato. Vediamo come fare, analizzando due diversi metodi, passaggio dopo passaggio, per riprodurre questa pianta che potrebbe potenzialmente essere moltiplicata all’infinito!

Moltiplicazione per talea

Esistono due metodi principali per la moltiplicazione della pianta di rosmarino. Quello con la maggior percentuale di successo è per talea: ecco come procedere!

Taglia un rametto

Innanzitutto devi procurarti una talea, ossia un rametto, dalla tua pianta di rosmarino principale. Per farlo utilizza delle cesoie ben pulite e taglia un rametto della lunghezza di 10-15 cm.

Scegli un rametto non troppo vecchio e legnoso, ma nemmeno troppo giovane e flessibile. Il taglio deve essere non dritto, ma in diagonale.

Poi, rimuovi le foglioline alla base della talea lasciando soltanto quelle che partono da circa la metà del rametto. A questo punto la tua talea è pronta per trasformarsi in una vera e propria nuova piantina.

Fai spuntare le radici

Ottenuta la talea, devi immergere il rametto in un bicchiere d’acqua: dopo 2-3 settimane, dovrebbero spuntare le prime radici dalla base del rametto.

In alternativa, puoi interrare la base della talea in un vasetto pieno di un substrato creato mescolando torba e sabbia: ricorda che, subito dopo aver interrato il rametto, devi inumidire il substrato bagnandolo per bene.

Per favorire lo spuntare delle radici, metti il vasetto in un posto soleggiato, ma non alla luce diretta del sole. L’ideale è tenerlo all’aperto quando la temperatura è già piuttosto alta: ecco perché il periodo migliore per la moltiplicazione è quello tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

Un trucchetto per aumentare la possibilità che la talea prenda, ossia che spuntino le radici, è quello di creare sul vasetto una sorta di cupola con una busta di plastica o una pellicola completamente trasparente in modo da creare una serra in miniatura.

Prenditene cura nel modo giusto

Sia prima che spuntino le radici, sia dopo che queste sono spuntate e quindi la talea si sia trasformata in una nuova piccola piantina, devi prendertene cura nel modo corretto.

Tieni il vasetto a una temperatura sempre costante, preferibilmente alla luce indiretta del sole. Inoltre, quando la piantina sarà cresciuta e inizierà a sviluppare nuovi rametti, rinvasala in un vaso più grande in modo da avere un rosmarino sano e profumato!

Puoi curare il tuo rosmarino e vederlo crescere, utilizzando le sue foglioline in tantissimi modi diversi.

Moltiplicazione per semina

Un altro metodo di moltiplicazione di questa pianta è quello per semina.

Estrai dei semi dai fiori

Innanzitutto dovrai ricavarti dei semi: questi si trovano nei fiori della pianta dopo il loro appassimento. Purtroppo il rosmarino, così come le altre piantine aromatiche, non fiorisce troppo spesso e dovrai attendere che la pianta sia matura.

Una volta raccolti, sciacqua i semini con acqua tiepida, in modo da ammorbidirli.

Interrali

Una volta ottenuti e ammorbiditi i semi, interrali in un vasetto pieno di torba e sabbia e innaffia in modo da inumidire il substrato.

Anche in questo caso, puoi favorire la germinazione utilizzando un sacchetto in plastica trasparente per coprire il vaso, favorendo lo sviluppo di un ambiente caldo e umido.

Dopo circa 10 giorni, potresti già veder spuntare la nuova piantina con foglie super profumate!