L’estate è arrivata e con essa il caldo opprimente; in un periodo del genere mantenere la casa fresca durante i mesi estivi può sembrare una sfida, soprattutto senza tenere l’aria condizionata accesa tutto il giorno.

Fortunatamente, per far fronte alle spese ed avere strategie di risparmio energetico ci sono alcuni trucchi efficaci per rinfrescare la casa senza far lievitare le bollette energetiche.

Per questo oggi vi darò 5+1 consigli che vi aiuteranno a mantenere la vostra casa fresca e confortevole senza ricorrere all’aria condizionata ininterrottamente e risparmiare!

Orari del condizionatore

Se non potete fare a meno dell’aria condizionata, impostate il termostato ad una temperatura confortevole durante le ore più calde della giornata.

Durante la notte o nelle prime ore del mattino, abbassate la temperatura per rinfrescare la casa e poi alzatela gradualmente quando il sole inizia a scaldare.

Questo approccio vi consentirà di utilizzare il condizionatore solo quando realmente necessario, riducendo i consumi energetici.

Regolare le finestre

Le finestre possono avere un impatto significativo sulla temperatura interna, soprattutto nelle ore critiche della giornate.

Per sfruttarle in modo significativo, è preferibile, durante le ore più calde della giornata, tenere chiuse le finestre esposte al sole per evitare il surriscaldamento della casa.

Al contrario, quando il sole tramonta o nelle prime ore del mattino, aprite le finestre per far circolare l’aria fresca all’interno.

Se possibile, installate delle tende o delle persiane esterne per bloccare i raggi solari diretti.

Evitare elettrodomestici caldi

Gli elettrodomestici possono emettere calore all’interno della vostra casa, contribuendo ad aumentare la temperatura. Questa varia anche al variare della grandezza degli apparecchi elettronici.

Durante le ore più calde, cercate di evitare di utilizzare il forno, la lavastoviglie o la lavatrice. Optate, invece, per cucinare con piatti freddi o utilizzate il barbecue all’aperto per preparare i pasti.

Inoltre, quando non sono in uso, staccate gli elettrodomestici dalla presa per evitare il cosiddetto “stand-by” che può produrre calore.

Usare un lenzuolo bagnato

Un modo rapido ed efficace per rinfrescare una stanza è appendere un lenzuolo o un asciugamano bagnato davanti a una finestra aperta.

Potrebbe sembrare bizzarro, eppure è un metodo estremamente efficace per fare in modo che circoli aria fresca all’interno della stanza, soprattutto la notte dove diventa difficile dormire.

L’acqua evaporando raffredderà l’aria circostante, creando una piacevole sensazione di freschezza. Potete anche utilizzare ventilatori per aumentare la circolazione dell’aria, migliorando l’effetto rinfrescante!

Trucchetto del frigorifero

Il trucchetto del frigorifero è una cosa da sfruttare soprattutto la sera prima di andare a dormire per non mettersi in un letto caldo e non indossare degli indumenti roventi.

Questo metodo consiste nel piegare le lenzuola ed il pigiama e mettere tutto all’interno del freezer per almeno un quarto d’ora prima di andare a dormire.

Trascorso il tempo necessario, togliete tutto: indossate il pigiama e mettete il lenzuolo sul letto, la sensazione di freschezza sarà magnifica!

Luci artificiali

Le lampadine tradizionali possono produrre calore, aumentando la temperatura della stanza.

Scegliete, invece, lampadine a LED o a basso consumo che emettono meno calore e sono più efficienti dal punto di vista energetico.

Durante le ore più calde della giornata, cercate di ridurre l’uso delle luci artificiali e sfruttate al massimo la luce naturale. Inoltre, è importantissimo non tenere le luci accese inutilmente, ciò è utile anche per evitare gli sprechi di corrente.