I limoni fanno parte quotidianamente della nostra dieta e sono davvero essenziali.

Più degli altri alimenti, il limone può essere usato non soltanto nei cibi, ma anche per prendersi cura di tutta la casa. Infatti, invece di gettarli via, potete trasformarli in un detersivo fai da te che non solo pulisce efficacemente, ma profuma anche piacevolmente gli ambienti.

Oggi scopriremo insieme come prepararlo a fine di riutilizzare i limoni e allo stesso tempo avere una casa sempre perfetta! Non preoccupatevi, sarà semplicissimo!

Ingredienti

Per creare il vostro detersivo profumato a base di limoni spremuti, avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti:

2 limoni spremuti

200 ml d’aceto bianco

100 ml d’acqua

5 gocce d’olio essenziale di limone

Come ben saprete, il limone è perfetto per preparare un detersivo fai da te, mentre l’aceto bianco rafforzerà la sua azione pulente e luciderà tutte le superfici su cui lo userete.

Per quanto riguarda l’olio essenziale, sarà fondamentale al fine di profumare ulteriormente la casa, ma se non l’avete potete farne a meno.

Procedimento

Passiamo subito al procedimento che prevede passaggi molto semplici e veloci.

Scopriamoli uno ad uno di seguito:

Premete fino alla fine i limoni anche se sono già utilizzati, c’è sempre del succo da estrapolare. Premeteli benissimo e mettete tutte le bucce da parte; Riempite un barattolo in vetro con 2 parti di aceto bianco e 1 parte di acqua; Aggiungete le bucce dei limoni nella miscela di aceto e acqua. Queste bucce porteranno un aroma fresco e profumato al detersivo; Unite alcune gocce di olio essenziale al composto di aceto ed acqua; Chiudete il contenitore con un coperchio e lasciate riposare la miscela per almeno una settimana. Durante questo tempo, gli oli essenziali delle bucce di limone si diffonderanno nell’aceto, creando un detersivo profumato e potente. Filtrate il composto e trasferitelo all’interno di un vaporizzatore spray.

Modalità d’uso

Il vostro detersivo fai da te a base di bucce di limone è pronto, quindi non dovrete far altro che scoprire la modalità d’uso.

Ci sono molte zone della casa dove poter utilizzare il composto, che diventerà il vostro migliore alleato, vediamo insieme in che modo!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Superfici in acciaio : per pulire superfici in acciaio come piano cottura, lavello e altre zone, vaporizzate una piccola quantità del vostro detersivo sulle zone interessate; passate una spugnetta per togliere le macchie e lucidare, infine asciugate con un panno pulito;

: per pulire superfici in acciaio come piano cottura, lavello e altre zone, vaporizzate una piccola quantità del vostro detersivo sulle zone interessate; passate una spugnetta per togliere le macchie e lucidare, infine asciugate con un panno pulito; Pavimenti : se aggiungete 1/2 bicchiere di detersivo al limone nel secchio d’acqua per lavare i pavimenti, avrete una soluzione molto efficace per rimuovere lo sporco e lasciare un piacevole profumo in tutta la casa;

: se aggiungete 1/2 bicchiere di detersivo al limone nel secchio d’acqua per lavare i pavimenti, avrete una soluzione molto efficace per rimuovere lo sporco e lasciare un piacevole profumo in tutta la casa; Profumatore per la casa : Per aggiungere freschezza all’aria di casa, mescolate il vostro detersivo con acqua in un piccolo contenitore e posizionatelo negli angoli della casa dove sentite cattivo odore;

: Per aggiungere freschezza all’aria di casa, mescolate il vostro detersivo con acqua in un piccolo contenitore e posizionatelo negli angoli della casa dove sentite cattivo odore; Bagni : utilizzate il detersivo diluito per pulire il lavandino, la vasca e i rubinetti. Sarà fantastico al fine di mandare via le macchie di calcare e la muffa. Basterà spruzzarlo sulle zone interessate, lasciarlo agire per 10 minuti e poi risciacquare.

: utilizzate il detersivo diluito per pulire il lavandino, la vasca e i rubinetti. Sarà fantastico al fine di mandare via le macchie di calcare e la muffa. Basterà spruzzarlo sulle zone interessate, lasciarlo agire per 10 minuti e poi risciacquare. Legno: il limone e l’aceto sul legno danno un ottimo risultato, pertanto il nostro detersivo è fantastico! Spruzzatelo su un panno, passatelo sulle zone interessate e lasciate asciugare.

Avvertenze

Prima di usare il detersivo, provatelo in piccoli angoli delle superfici. Inoltre, ricordate di non usarlo su marmo o pietra naturale.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.