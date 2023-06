Aloni sull’acciaio? Con questo metodo non ne vedrai più

L’acciaio è un materiale molto gettonato in casa, in quanto riesce a conferire un tocco di modernità ed eleganza agli ambienti.

L’unica pecca, però, è che tende facilmente ad opacizzarsi o a presentare aloni e macchie per niente belle da vedere. E la sua brillantezza iniziale sembra così andare perduta!

Ma non è così! È possibile, infatti, togliere gli aloni sull’acciaio e averlo lucido nuovamente con questi trucchetti. Vediamoli insieme!

Aceto

Iniziamo da un ingrediente noto proprio per la sua forte funzione lucidante: l’aceto. Per utilizzarlo, dovrete semplicemente riempire un secchio con acqua calda e versare al suo interno mezzo bicchiere d’aceto. Dopodiché, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta, strizzatela e strofinatela più volte sulla superficie di acciaio usando sempre il lato non abrasivo.

A questo punto, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno in microfibra. In alternativa al rimedio appena visto, potete anche semplicemente impregnare un panno con aceto e passarlo direttamente sull’acciaio: sarà lucente come non mai!

N.B. Non usate questo metodo su superfici di marmo o pietra naturale.

Acido citrico

Un altro ingrediente efficace come l’aceto pur essendo più ecologico è l’acido citrico, il quale agisce come un brillantante naturale. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato in lavastoviglie per far brillare i bicchieri opachi!

Vi basterà versare 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata, mescolare e travasare la soluzione così ottenuta in un flacone spray. Dopodiché, vaporizzatela sulle superfici di acciaio, concentrandovi sui punti in cui sono concentrati gli aloni e lasciate agire per qualche minuto prima di passare un panno in microfibra per asciugare. Il vostro acciaio sarà lucidato a specchio!

Bicarbonato

Sebbene non abbia una funzione lucidante come quella dell’aceto e dell’acido citrico, il bicarbonato di sodio vanta un’azione leggermente abrasiva in grado di rimuovere gli aloni dall’acciaio in maniera delicata senza rovinarlo.

Questo ingrediente, infatti, può essere usato su gran parte delle superfici senza danneggiarle. Non a caso, è una manna dal cielo per pulire tutte le tipologie di pavimenti. Realizzate, quindi, una sorta di pasta di bicarbonato, mescolando 4 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo, dopodiché, applicatela sul lato non abrasivo di una spugnetta.

A questo punto, passatela sull’acciaio da pulire e fate agire per un po’ prima di risciacquare accuratamente.

N.B Vi raccomandiamo di non ottenere un composto troppo denso per evitare che i granelli possano graffiare la superficie di acciaio.

Limone

Il limone, si sa, è l’agrume noto per le sue molteplici proprietà che lo rendono una manna dal cielo per la pulizia domestica ecologica. Questo, infatti, è un anticalcare naturale in grado di smacchiare, di sgrassare e soprattutto di lucidare. Insomma, un alleato forte per avere l’acciaio sempre brillante!

Per l’utilizzo, quindi, dovrete tagliarlo e passare una metà sull’acciaio macchiato come se fosse una spugnetta! Dopodiché, passate un panno per asciugare e non solo l’acciaio sarà privo di aloni ma sarà anche super profumato!

Mix lucidante

Infine, vediamo come fare in caso gli aloni siano molto ostinati e non sono andati via con i rimedi visti finora. Non temete, abbiamo noi il trucchetto che fa per voi! Vi basterà, infatti, coniugare più ingredienti per ottenere un prodotto super efficace! Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

In una brocca graduata, quindi, versate l’acqua, aggiungete, poi, l’acido citrico e mescolate. In un’altra brocca contenente l’aceto, invece, versate il succo di due limoni.

A questo punto, versate la miscela con aceto e limone in quella con l’acido citrico, travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate la miscela sulla superficie in acciaio e passate una spugnetta per strofinare delicatamente. Infine, aspettate qualche minuto, risciacquate con acqua calda e asciugate accuratamente: addio aloni e macchie, il vostro acciaio sarà come nuovo!

Per lucidare il lavello

E se volete sapere come lucidare anche il lavello, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordiamo di avere sempre un approccio delicato e provare sempre questi rimedi su un angolo nascosto della superficie per essere certe che non crei danni. Non utilizzateli mai sulle superfici di marmo, perché potrebbe corroderli a causa dell’acidità.