Per quanta cura possiamo avere del nostro wc, questo tende sempre a presentare macchie o strisce gialle. In realtà, sono dovute alla formazione del calcare che, una volta a contatto con l’acido urico, produce quel colore giallo o marrone. Uno degli aspetti più “sfidanti” delle pulizie domestiche può essere mantenere il WC pulito, bianco e lucido. Lo usiamo tutti i giorni e non è un ambiente di per sé “pulito”. Per questo ce ne prendiamo cura tutti i giorni. Per questo, oggi vedremo insieme come sbiancare l’interno del wc con rimedi casalinghi e molto efficaci!

Primo Passo: svuota il wc

Per agire efficacemente, è essenziale svuotare il WC il più possibile dell’acqua presente. Io uso un semplice bicchiere, spostando l’acqua o in un secchio o nel bidet, e non dimentico mai di indossare i guanti per questioni igieniche. Potreste anche lasciare l’acqua sul fondo, ma personalmente non l’ho eliminata non sempre ottenevo i risultati che mi aspettavo.

Usa l’acido citrico

L’acido citrico è uno dei miei prodotti preferiti per le pulizie di casa, soprattutto per il WC. Credo sia un rimedio eccellente per rimuovere depositi calcarei e macchie. Per utilizzarlo al meglio io faccio così :

mescolo 200 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda finché non si scioglie completamente. In genere uso 150 grami, ma in questo caso ho bisogno che la soluzione sia più potente; procedo poi a versare lentamente il mix nel WC, assicurandomi che copra tutte le superfici interne.

Dopo aver versato la soluzione, lascio agire per diverse ore, o tutta la notte se possibile.

Come togliere le incrostazioni

Dopo il tempo di posa, uso lo scopino per strofinare delicatamente il WC, e già così mi risulta abbastanza semplice eliminare le macchie gialle di calcare. Anzi, sembra proprio che i pezzi di calcare si stacchino dal water. A volte però mi capita di imbattermi in incrostazioni più ostinate, e in questi casi utilizzo una pietra pomice. Quest’ultima è sorprendentemente efficace e non danneggia la ceramica se usata con con le dovute attenzioni! A lavoro completato, non ci resta che fare il risciacquo per eliminare qualsiasi residuo della soluzione pulente, poi riempio il wc di nuovo con l’acqua.

Usa il Percarbonato

Abbiamo eliminato le righe gialle e il fondo scuro del wc, ma per essere completamente soddisfatta ho bisogno di utilizzare anche un altro rimedio, perché voglio sbiancare ulteriormente il water e igienizzarlo in modo naturale. Per questo non posso che scegliere il mio amato percarbonato. In un litro d’acqua calda, sciolgo 2 cucchiai di percarbonato e poi verso la soluzione nel WC, lasciandola agire per un paio d’ore. Noterete che il percarbonato rilascerà ossigeno e igienizzerà in modo totalmente ecologico. Passate lo scopino e godetevi il risultato finale!

Detergente naturale fai da te

Se volete, invece, coniugare le proprietà di più ingredienti, allora potete provare a realizzare un detergente naturale fai da te, partendo dal limone, il quale vanta proprietà sbiancanti. Non a caso, viene utilizzato anche per avere capi bianchissimi! Munitevi, quindi, di:

Succo di 3 limoni grandi (circa 1 tazza di succo di limone)

1 bicchiere d’aceto di mele

500 ml d’acqua

Filtrate il succo dei limoni in modo da non lasciare né la polpa né i semini, dopodiché aggiungete l’acqua e l’aceto. A questo punto, travasate la miscela in un flacone spray, agitatelo per mescolare bene gli ingredienti e vaporizzatela sulla superficie del vostro water. Infine, lasciate agire, strofinate un po’ e risciacquate.

Borace

Infine, vediamo un ultimo trucchetto da provare se gli ingredienti finora non hanno aiutato molto: il borace, il quale è considerato un’alternativa ecologica alla candeggina! Versate, quindi, circa 300 ml di aceto bianco nella tazza del bagno, dopodiché lasciate agire per circa mezz’ora e strofinate energicamente con uno scopino o uno spazzolone. A questo punto, aggiungete anche circa 50 grammi di borace in polvere e lasciate agire mezz’ora. Infine, versate 1 litro di acqua calda, strofinate nuovamente con lo scopino e tirate lo sciacquone!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.