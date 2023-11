Ritrovarsi delle macchie sulle tovaglie non è proprio la cosa più carina che possa succedere, considerando che nella maggior parte dei casi a le macchie sono generate da grassi ed oli.

Tuttavia non è necessario rinunciare alle vostre amate tovaglie! Esistono rimedi naturali che possono aiutarvi a riportarle allo stato originale, prive di macchie e sbiadite.

Se quindi ti sei preoccupata che le tue tovaglie fossero irrecuperabili, ti basterà scoprire insieme a me come sbiancarle per averle come nuove in pochissimo tempo!

Percarbonato di sodio

Iniziamo da un antico rimedio della nonna che da sempre aiuta a mandare via anche lo sporco più ostinato e cattivo.

Il percarbonato di sodio, infatti, è un agente sbiancante ecologico che può ridonare alle tovaglie la loro lucentezza originale e dare il candore di sempre.

Riempi una bacinella con acqua calda e sciogli 3 cucchiai di percarbonato di sodio al suo interno. Immergi la tovaglia nella soluzione e lasciala in ammollo per alcune ore o durante la notte.

Dopo il risciacquo, vedrete come le macchie scompariranno come se non ci fossero mai state! Se necessario, passa anche ad un lavaggio in lavatrice oppure lascia asciugare al sole.

Per spiegarti ancora meglio questo metodo che mi ha insegnato mia Nonna, te lo faccio vedere in questo video dedicato quando l’ho usato per gli stracci da cucina:

Aceto bianco

Non posso evitare di menzionare anche l’aceto bianco tra i rimedi che sbiancano le tovaglie macchiate.

Stiamo parlando di un alleato affidabile nella lotta contro lo sporco sui tessuti e ad oggi rappresenta la prima scelta naturale in lavatrice.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Inumidisci la zona macchiata della tovaglia e versa un po’ d’aceto sopra, dopodiché strofina delicatamente con un panno. Lascia poi agire per qualche minuto prima del risciacquo.

A questo punto non ti resta che passare ad un lavaggio in lavatrice con temperatura moderata, ma non troppo bassa e riavrai la tua tovaglia come nuova!

Bicarbonato

Proseguiamo i nostri metodi con un altro must della lavatrice e del bianco sul bucato.

Sto parlando naturalmente del bicarbonato di sodio che, con la sua azione sbiancante e abrasiva, si rivela come una soluzione perfetta e ideale al fine di mandare via le macchie.

Prepara una pasta densa mescolando quanto basta di bicarbonato e acqua a filo, successivamente applicala sulla macchia. Attendi che agisca per almeno 10 minuti prima di strofinare delicatamente con un panno.

Togli tutto l’eccesso di bicarbonato, risciacqua accuratamente e poi metti in lavatrice per terminare tutti i passaggi.

Sapone di Marsiglia

Insieme al bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia è noto per la sua delicatezza ed è ideale per sbiancare i tessuti delicati delle tovaglie, quindi usalo soprattutto in casi del genere.

Tutto quello che dovrai fare è bagnare la zona della macchia e successivamente strofinare con delicatezza il panetto di sapone direttamente sulla macchia finché non vedi che va via definitivamente.

Sciacqua con abbondante acqua, poi metti in lavatrice e avvia un lavaggio specifico.

Acqua ossigenata

Anche se non fa parte dei rimedi quotidiani da usare in casa e per il bucato, l’acqua ossigenata è un efficace sbiancante naturale e ti aiuta a togliere le macchie più difficili dalle tovaglie.

È estremamente semplice da usare, basterà bagnare la macchia con dell’acqua ossigenata e strofinare sopra un panno in microfibra inumidito.

Una volta che la macchia è andata via, risciacqua più volte e ripeti il passaggio er assicurarti che sia diventata di nuovo bianca. A quel punto non ti resta che mettere in lavatrice ed ecco fatto!

Succo di limone

Terminiamo i metodi per sbiancare le tovaglie macchiate con quello che è un ingrediente naturale estremamente versatile e amato!

Il succo di limone è fantastico per sbiancare le tovaglie macchiate e rimuovere macchie come quelle di frutta o vino. Spargi il succo di limone sulla macchia e strofina accuratamente per rimuoverne la maggior parte.

Se restano dei residui, puoi continuare il passaggio finché non vedi che va via completamente. A seguito, metti in lavatrice con 1 misurino di succo di limone ben filtrato e la tovaglia sarà non solo bianca, ma estremamente profumata!

Avvertenze

Al fine di mantenere integro il tessuto della tovaglia, è fondamentale consultare le etichette di lavaggio prima di usare qualsiasi rimedio.