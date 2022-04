Per quanta cura possiamo avere del nostro wc, purtroppo questo con il passare del tempo tende a presentare delle macchie gialle o delle incrostazioni tali da sembrare vecchio e usurato.

Queste macchie sono dovute ai depositi di calcare che si formano a causa del continuo contatto con l’acqua e a causa dei residui di acido urico.

Ma per fortuna, è possibile tenere il wc sempre bianco e profumato con le bombe fai da te. Scopriamo insieme come realizzarle!

Preparazione

Realizzare le bombe fai da te in grado di pulire, sbiancare e profumare il vostro wc è davvero un gioco da ragazzi! Inoltre, avrete bisogno solo di pochi ingredienti da dispensa, tra cui:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti (sempre ecologico)

stampi per ghiaccio

20 gocce di olio essenziale a vostro piacere

Iniziate, quindi, con il versare l’acido citrico e il bicarbonato di sodio all’interno di una ciotola e mescolateli fino a farli ben amalgamare tra loro. Entrambi gli ingredienti, infatti, sono noti per le proprietà sbiancanti e anticalcare. Non a caso, infatti, vengono utilizzati anche per togliere il calcare dagli elettrodomestici!

Dopodiché, aggiungete il detersivo per piatti così da ottenere una sorta di pasta, simile alla “sabbia bagnata”, che potrà essere facilmente lavorata con un cucchiaio e le gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite.

Vi consigliamo fragranze agrumate e fresche quali olio essenziale di limone, mandarino, arancio, menta, eucalipto e così via, in modo da conferire un profumo di pulito al vostro wc. Inoltre, vi raccomandiamo di utilizzare sempre un detersivo per piatti ecologico così da avere un basso impatto ambientale.

Una volta mescolato il tutto, distribuite il composto negli stampini per ghiaccio o in silicone o anche in dei barattolini da riciclare e lasciatelo per circa 4 ore per farlo solidificare. Dopodiché, estraete i cubetti e conservateli in un luogo asciutto.

Se volete sbizzarrirvi a realizzare bombe da wc carine anche da esporre nei barattoli, potete sprigionare la vostra creatività e utilizzare alcuni stampini con disegno, come per esempio stampini a forma di cuore o di stella.

Modalità di utilizzo

Una volta preparate le bombe fai da te, vediamo insieme come utilizzarle per sbiancare e profumare il nostro wc in maniera facile e immediata!

Innanzitutto, è bene pulire prima accuratamente il bagno in modo tale da rimuovere ogni residuo. Ovviamente, per la pulizia, non utilizzate prodotti chimici sia per non inquinare ma anche perché potrebbero reagire con le bombe wc fai da te.

Vi consigliamo di aggiungere il succo filtrato di due limoni in un contenitore spray e riempire la restante parte con acqua calda. Agitate per bene e avrete ottenuto un ottimo detergente per il vostro bagno!

Spruzzatelo sul bagno, passate poi una spugnetta non abrasiva e risciacquate con un panno in microfibra. A questo punto, tirate lo sciacquone e gettate nel water la bomba e noterete che inizierà a frizzare una volta entrata in contatto con l’acqua del wc: sarà proprio questa reazione a rimuovere tutte le incrostazioni e le macchie di calcare.

Quindi, strofinate sulle macchie e sulle pareti e sul fondo della toilette utilizzando uno scopino, dopodiché, tirate lo sciacquone. Per un effetto più efficace, potete anche lasciare agire la bomba nel water per più ore o per tutta la notte prima di scaricare l’acqua.

Le vostre pastiglie scrostanti non solo rimuoveranno le macchie gialle o nere dalle pareti e dal fondo del wc, ma porteranno anche un’esplosione di profumo.

Come conservarle

Le bombe sbiancanti e disincrostanti da wc sono comode perché è possibile prepararne una buona quantità e utilizzarle, poi, velocemente all’occorrenza per pulire il vostro water.

Affinché, però, siano sempre efficaci, è importante conservarle in modo giusto, in un barattolo di plastica, collocato in un luogo asciutto e buio, lontano dalla luce solare diretta.

Vi raccomandiamo di tenere le bombe disincrostanti per wc fuori dalla portata dei bambini.