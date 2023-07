Siete stanchi di entrare in casa e sentire odori stagnanti o sgradevoli? Desiderate creare un ambiente accogliente e profumato, in cui il fresco vi avvolge ogni volta che varcate la soglia?

Oggi è il giorno giusto perché vedremo insieme alcuni preziosi consigli su come mantenere sempre un odore di fresco quando entrate in casa.

Tra strategie di pulizia ed utilizzo di profumatori naturali, scoprirete semplici ma efficaci modi per garantire che la vostra casa sia sempre avvolta da fragranze piacevoli e invitanti.

Infusi vari

Un modo semplice e naturale per diffondere un piacevole odore in tutta la casa è quello di preparare degli infusi profumati!

Potete utilizzare ingredienti dall’odore inebriante come fiori secchi, bucce di agrumi, cannella, chiodi di garofano o foglie di menta ed eucalipto.

Basterà semplicemente mettere ad infusione una manciata dell’ingrediente che avete scelto in una pentola con acqua e farli bollire a fuoco lento.

L’aroma rilasciato riempirà l’ambiente con un profumo fresco ed invitante!

Spray profumato naturale

Un’altra opzione per mantenere un odore di fresco in casa è quella di preparare uno spray profumato naturale.

Riempite un flacone spray con acqua demineralizzata e aggiungete 4 gocce di olio essenziale del vostro profumo preferito; i più indicati in estate sono menta, lavanda, limone o eucalipto.

Agitate per bene prima dell’uso e vaporizzate questo mix nelle stanze della casa per un effetto profumato immediato e duraturo.

Pot pourri fai da te

Il pot pourri è un rimedio classico e sempre perfetto per diffondere un piacevole profumo in casa!

Prepararlo da soli è semplicissimo, basterà raccogliere i petali e le foglie delle piante che più vi piacciono; sciacquare e asciugare tutto per bene e poi lasciar essiccare per diversi giorni finché non si induriscono completamente.

Una volta pronto, non dovrete far altro che mettere tutto in un vassoio o una ciotola decorata e posizionare su di un tavolo o mobile che possono far emergere tutto l’odore.

Per intensificare l’odore potete mescolare il pot pourri con alcune gocce di olio essenziale finché non si assorbono del tutto.

Ed ecco che in casa sentirete sempre un meraviglioso profumo!

Profumatore con bastoncini

I profumatori con bastoncini sono un modo non solo efficace, ma anche molto elegante per diffondere un profumo piacevole in casa.

Riempite un contenitore con una miscela in parti uguali di un olio essenziale a vostra scelta + uno tra olio di cocco e olio di mandorle dolci.

Ora avrete avuto la base profumata, non vi resta che procedere mettendo dei bastoncini all’interno del contenitore e aspettando che assorbano tutto il profumo.

I bastoncini rilasceranno lentamente l’aroma nell’aria, mantenendo un’atmosfera fresca e profumata.

Pavimenti sempre puliti

Oltre a cercare di diffondere un buon profumo in casa, bisogna fare attenzione a fattori ancora più importanti, come la pulizia dell’ambiente.

Un odore di fresco in casa non può essere ottenuto senza un lavaggio costante ed adeguato dei pavimenti. A tal proposito è consigliabile lavare con dell’acqua sempre fresca e prodotti naturali come sapone di Marsiglia o aceto di mele.

Utilizzate, inoltre, 2 o 3 gocce di olio essenziale nel secchio per aumentare la fragranza del profumo e avrete una sensazione di freschezza come mai prima ad ora!

Attenzione alla polvere

La polvere può accumularsi negli angoli e sugli oggetti della casa, causando un odore sgradevole di chiuso e di stantio.

Accostato al lavaggio frequente di tutte le superfici con annessi suppellettili, bisogna mantenerle anche prive di polvere passando un panno in microfibra o un piumino dalle fibre elettrostatiche che trattiene la polvere senza spostare da una parte all’altra.

In questo modo, eviterete che la polvere si accumuli e contribuirete a mantenere l’aria fresca e pulita.

Trucchetti utili (VIDEO)

A volte la casa può essere profumata con alcuni trucchetti che nemmeno vi aspettate! Io li ho provati tutti e voglio condividerli con voi in questo video!