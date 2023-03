Frittura, sughi, cibi molto conditi e così via danno alla cucina un aspetto sicuramente poco brillante e pulito.

Quando arriva il momento di ripulire tutto basta il rimedio giusto e ogni zona della cucina può tornare come nuova in poco tempo e senza stress!

Vediamo insieme come sgrassare tutta la cucina con 1 rimedio fai da te che si prepara velocemente!

Ingredienti

Pronti per pulire la cucina da cima a fondo? Bene, bisogna però prendere prima tutti gli ingredienti necessari!

Tranquilli, non dovrete fare chilometri o svuotare il portafoglio perché è probabile che li abbiate già in casa e potete iniziare ad usarli!

Vediamo nel dettaglio:

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

1 cucchiaio di succo di limone

Questi sono gli elementi che faranno brillare la cucina e la profumeranno per giorni, donando all’ambiente un tocco unico!

La coppia formata dal sapone di Marsiglia ed il bicarbonato è perfetta per sgrassare anche le zone più difficili e le macchie ostili.

Il limone darà un profumo in più e rafforzerà maggiormente l’azione pulente così da togliere tutto lo sporco in pochissimo tempo!

Procedimento

Preso tutto l’occorrente? Bene, non ci resta che passare al procedimento per preparare il nostro fantastico rimedio.

Per prima cosa dovrete sciogliere il sapone di Marsiglia a bagnomaria (se non avete quello liquido) perché è importante che otteniate un composto liscio ad omogeneo.

Quando si sarà sciolto, aggiungete poco a poco il bicarbonato di sodio così che si possa amalgamare per bene. Terminate con il succo di limone ben filtrato ed ecco fatto!

Se, a causa del bicarbonato di sodio, il composto dovesse risultare particolarmente duro, potete diluire con un po’ d’acqua. La consistenza da ottenere è quella di una spuma.

Modalità d’uso

Una volta preparato il composto naturale che vi permetterà di avere la cucina come nuova, non resta che scoprire la modalità d’uso!

Iniziate dalle piastrelle della cucina, quelle che sicuramente hanno subito di più l’azione dei sughi e del grasso in generale, per cui usate una spugnetta con il composto e procedete strofinando energicamente sulle zone interessate.

Lasciate agire per circa 5 minuti, poi risciacquate con abbondante acqua calda e asciugate.

Proseguite lavando l’acciaio della cucina e il top tenendo a mente di usare la parte non abrasiva della spugna altrimenti potreste graffiare le superfici.

Finite poi i mobili che torneranno brillanti sotto l’effetto del detergente naturale! Mettetene un po‘ su un panno in microfibra, fate dei movimenti circolari sul mobile e risciacquate.

La cucina sarà sgrassata, pulita e profumatissima!

Avvertenze

Provate il rimedio descritto prima in angolini nascosti per assicurarvi che non danneggi o macchi le varie superfici della cucina.