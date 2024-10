Come sgrassare i contenitori di plastica unti e ingialliti?

Per quanto comodi i contenitori di plastica per alimenti poiché ci permettono di portare fuori casa cibi già pronti e solo da assaporare, sono anche difficili da mantenere come nuovi. Questi, infatti, tendono ad ingiallirsi con il passare del tempo e a sembrare vecchi e usurati. Purtroppo, però, essendo sempre a contatto con il cibo, tendono a presentare spesso delle macchie di grasso che non vanno via facilmente, nonostante il lavaggio.

Quante volte vi è capitato di lavare e rilavare i vostri contenitori di plastica, ma quelle macchie gialle sembrano proprio non andar via in nessun modo? Sarete felici di sapere, però, che è possibile pulire i contenitori di plastica unti e ingialliti e averli come nuovi con questi trucchetti casalinghi e naturali.

Vi ricordiamo di non utilizzare mai la candeggina per pulire i contenitori, sia per il rispetto dell’ambiente sia perché la plastica è un materiale molto poroso e potrebbe, quindi, impregnarsi di questa sostanza tossica. Inoltre, i nostri rimedi sono validi in caso di macchie di grasso dovute al contatto con alimenti quali olio, salsa, ecc. ma vi ricordiamo che le macchie sono quasi impossibili da rimuovere se il contenitore è stato utilizzato in microonde.

Il calore del microonde, infatti, potrebbe aver cotto la macchia nella plastica e, perciò, diventa davvero molto difficile rimuoverla. Questo è quanto avviene quando, per esempio, riscaldate la

salsa nel microonde e si ottengono, così, quelle orribili macchie rosse.

Sale

Il primo rimedio che vogliamo proporvi è il sale! Per la sua azione sbiancante e sgrassante è un prodotto molto utilizzato nella pulizia domestica e, in questo caso, è un ottimo ingrediente naturale in grado di sgrassare ed eliminare l’unto dai vostri contenitori di plastica.

Prendete, quindi, un cucchiaio di sale e versatelo in acqua tiepida. Aggiungete, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Immergete i contenitori nell’acqua con la miscela e lasciateli in ammollo per qualche minuto. Dopodiché, strofinate energicamente sulle macchie e risciacquate. La miscela eliminerà le tracce di olio e di grasso impregnate nel vostro contenitore!

Limone

Come ben sappiamo, il limone è un ingrediente naturale che possiamo utilizzare in vari modi nelle pulizie casalinghe. Quindi, anche in questo caso, ovviamente, potete utilizzare il potere sbiancante e sgrassante di questo ingrediente miracoloso. Potete utilizzarlo in due modi.

In primo luogo, potete strofinare il succo di limone sull’area macchiata del contenitore e lasciare, poi, il contenitore fuori al sole per qualche giorno. Il sole e il succo di limone insieme sgrasseranno la macchia e la rimuoveranno. In secondo luogo, potete utilizzare il limone, ricavando il succo di un limone. Aggiungete, poi, un cucchiaio di bicarbonato di sodio fino a formare una crema densa. Potete aggiungere anche un po’ di acqua se è necessario. A questo punto, utilizzate uno spazzolino da denti vecchio e immergetelo nella crema appena prodotta. Strofinate con lo spazzolino sulla macchia e lasciate agire la crema per qualche minuto. Infine risciacquate il contenitore. La macchia sarà solo un brutto ricordo!

Il limone e il bicarbonato, infatti, sono dei potenti sgrassanti naturali ma al contempo sono utili anche per eliminare i cattivi odori.

Aceto di vino bianco

Il terzo rimedio è un altro ingrediente molto conosciuto per la sua efficacia quando si tratta di rimedi naturali di pulizia: l’aceto. Il metodo è molto semplice in quanto vi basterà prendere una bacinella e riempirla per metà di acqua e per metà di aceto. Mescolate poi la parte di acqua con la parte di aceto e avrete realizzato un detergente completamente naturale.

A questo punto, lasciate immergere i contenitori nella soluzione e lasciateli in ammollo per un paio di ore. Dopo l’ammollo, lavate normalmente i contenitori e

strofinate energicamente sulle macchie. Infine, lasciateli asciugare. Se l’odore di aceto è abbastanza forte, basta lasciare asciugare bene il contenitore: l’odore, infatti, scomparirà dopo essersi asciugato.

Bicarbonato

Come l’aceto, anche il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per pulire e sgrassare i contenitori di plastica, in quanto le sue proprietà sgrassanti combinate con la sua leggera azione abrasiva sono una manna dal cielo nella pulizia domestica ecologica. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per sbiancare le sedie di plastica in giardino!

Mescolate, quindi, tre cucchiai di bicarbonato e aggiungete man mano l’acqua fino a creare una sorta di composto pastoso, dopodiché applicatelo lungo tutta la superficie dei contenitori, concentrandovi soprattutto sui punti su cui sono presenti le macchie e lasciate agire per un paio di ore.

A questo punto, strofinate con una spugnetta e procedete con il lavaggio dei vostri contenitori: le macchie di grasso saranno solo un brutto ricordo!