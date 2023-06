Quando, per una distrazione o l’altra, ci si ritrova con il fondo di pentole e padelle totalmente annerito ed incrostato, il lavaggio diventa un vero e proprio incubo!

Per fortuna, esistono i rimedi naturali che tolgono le macchie più difficili senza raschiare o danneggiare le stoviglie.

Ma sapevate che c’è un trucchetto che non vi aspettereste mai per riavere le vostre pentole e le vostre padelle come nuove?

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come usarlo!

Procedimento

La prima cosa da cui dobbiamo partire è, naturalmente, il procedimento!

Esistono molti di quelli che vengono chiamati “trucchi della nonna” per sgrassare a fondo sia le pentole che le padelle. Quello che, però, forse non sapete è che c’è un ingrediente da usare a nostro vantaggio davvero inaspettato!

Si tratta dei fondi di caffè; sicuramente almeno una volta avrete sentito parlare di quanto questi possano risultare utili al fine di occuparsi di molte faccende domestiche.

Dunque, anche nel caso dell’incrostazione su pentole e padelle potete trovare la vostra soluzione con quello che resta di un buon caffè!

Tutto quello che dovrete fare è spargere l’ingrediente sulle zone interessate e aggiungere dell’acqua calda fino a coprire i fondi.

Lasciate che agisca per un’intera notte, l’indomani prendete una spugna o una spazzola apposita per le stoviglie e vedrete che lo sporco verrà via in un secondo!

Altri metodi con i fondi di caffè

Non solo per pentole e padelle, i fondi di caffè, come detto precedentemente, sono fantastici per tante altre cose in casa.

Sono così numerose le potenzialità di questi ingrediente che non avrete mai un valido motivo per gettarlo via.

Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo altri usi dei fondi di caffè!

Contro gli insetti

Soprattutto in estate gli insetti come zanzare o formiche iniziano a diventare un problema reale.

Per far sì che non invadano tanti spazi di casa, bisogna prendere un provvedimento che li allontani già dal balcone; e cosa meglio dei fondi di caffè?

Per usarli in questo caso non dovrete far altro che metterli in una ciotola con dell’acqua bollente e lasciarli fuori al balcone durante tutta la giornata.

Il vapore emanato dall’acqua insieme ai fondi darà vita ad un profumo detestato dagli insetti.

In frigo

Vi chiederete perché mai dovreste mettere i fondi di caffè all’interno del frigorifero. Ebbene, ve lo spiego subito!

Nella schiera di virtù che possiedono, i fondi riescono a catturare molto facilmente i cattivi odori.

Quando, all’interno di un elettrodomestico come il frigo, si accumulano delle puzze date da cibi scaduti o non coperti per bene, sappiate di avere la soluzione adatta!

Basterà semplicemente mettere un piattino con i fondi di caffè asciutti in prossimità della mensola da dove parte la puzza e vedrete che dopo un po’ non sarà più un problema!

Per le macchie ostinate

In casa non manca mai una buona dose di macchie ostinate che compaiono qua e là.

Nel momento in cui vi ritrovate a doverle combattere, tenete presente che come vostro alleato c’è anche la posa del caffè.

Mettete il composto su una spugna morbida e strofinate energicamente sulle zone da trattare, risciacquate poi con un panno in microfibra e asciugate accuratamente.

Per il legno

Ultimo, ma non meno importante trucchetto con i fondi di caffè riguarda un materiale che non passa mai di moda!

Il legno, infatti, è davvero intramontabile in casa, tuttavia comporta un considerevole impegno per mantenerlo sempre lucido e sano.

In questo vi possono aiutare i fondi di caffè, in quanto risultano una delle scelte migliori al fine di lucidare, togliere i graffi e le macchie sul legno.

Basterà mescolarli con un po’ d’acqua fino a creare una sorta di cremina da mettere poi su un panno in microfibra e usare per il vostro legno!

VIDEO TRUCCHETTI

Per farvi vedere ulteriormente quanto i fondi di caffè siano preziosi in casa, non potevo fare a meno di mostrarvi il video dove raccolgo tutti i trucchi che ho imparato negli anni!

Avvertenze

Provate tutti i rimedi con i fondi di caffè prima in angoli non visibili, per assicurarvi di non danneggiare o macchiare le superfici.