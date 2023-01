Quando prepariamo da mangiare, tendiamo a sporcare non solo l’angolo cottura ma anche i fuochi e i piattelli, i quali sono soggetti a macchie di bruciato.

Oltre ad essere difficili da pulire, però, queste incrostazioni potrebbero anche compromettere la funzionalità dei fuochi, perciò devono essere puliti accuratamente.

E in che modo? Facile, con i nostri rimedi casalinghi e naturali in grado di sgrassare i piattelli bruciati della cucina in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Iniziamo dal bicarbonato, il quale vanta una leggera azione abrasiva che lo rende davvero efficace in caso di incrostazioni. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, l’acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza più densa, come quella di una crema.

A questo punto, applicatela sui vostri piattelli, servendovi di uno spazzolino da denti vecchio e strofinate sui punti su cui sono maggiormente presenti le incrostazioni. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate. I vostri piattelli saranno come nuovi!

Sapone giallo

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il sapone giallo, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà altamente sgrassanti e pulenti.

Munitevi, quindi, di un pezzetto di questo sapone e spalmatelo su una spugnetta facendolo aderire per bene. Dopodiché, strofinate energicamente sui piattelli e risciacquate più volte per togliere i residui.

Come se non bastasse, il sapone giallo è una manna dal cielo anche per sgrassare il piano cottura molto incrostato!

Aceto

Dopo il bicarbonato, come poteva mancare all’appello l’aceto, le cui proprietà pulenti e disincrostanti sono in grado di sgrassare i piattelli bruciati del vostro angolo cottura? In questo caso, quindi, vi basterà immergere i piattelli in una pentola contenente 300 ml d’acqua e 700 ml d’aceto e portare il tutto ad ebollizione.

A questo punto, lasciateli per un po’ in ammollo per ammorbidire l’incrostazione, dopodiché prelevateli e passate la spugnetta per eliminare la macchia di bruciato. Infine, asciugateli accuratamente prima del rimontaggio sul piano cottura.

Inoltre, l’aceto verrà in vostro soccorso anche per lucidare l’acciaio della cucina e farlo brillare!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, è possibile utilizzare anche l’acido citrico, un ingrediente che svolge un’azione anticalcare efficace in grado di pulire a fondo la lavatrice e la lavastoviglie!

Versate, quindi, 75 grammi di acido citrico in 500 ml di acqua bollente e immergete, poi, i piattelli all’interno della soluzione così ottenuta e lasciateli in ammollo per circa un’ora.

A questo punto, strofinate sulle incrostazioni con una spugnetta non abrasiva o un vecchio spazzolino da denti e risciacquate. Infine, asciugate accuratamente i piattelli prima di rimontarli.

Sale e limone

L’accostamento di sale e limone è davvero efficace in caso di incrostazioni molto ostinate che faticano ad andar via. Munitevi, quindi, di:

3 cucchiai di sale fino

Succo di 2 limoni

Una pentola grande da contenere tutti i pezzi

In una ciotola, quindi, versate il succo di limone e aggiungete, poi, il sale. Dopodiché, mescolate fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

A questo punto, aggiungete un po’ di questa crema in una pentola contenente acqua bollente e fatela sciogliere per bene prima di inserire i piattelli al suo interno. Lasciateli, poi, in ammollo per qualche ora e, infine, risciacquate accuratamente: vedrete che i vostri piattelli saranno tornati come nuovi!

Inoltre, potete utilizzare questi due ingredienti in maniera alternativa, spargendo un po’ di sale sui piattelli e passandoci, poi, sopra mezzo limone come se fosse una sorta di spugna naturale!

Olio d’oliva

Infine, vediamo un ultimo rimedio per avere piattelli puliti e lucidi come se fossero nuovi: l’olio di oliva, un ingrediente che vanta un forte potere sgrassante.

Vi basterà, quindi, spargere dell’olio d’oliva su un tovagliolo, posizionare il piattello sopra e richiuderlo come se lo voleste impacchettare. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate i piattelli sotto acqua corrente strofinando con una spugna eventuali residui di sporco.

Avvertenze

Ricordate di provare i rimedi sempre su un’area nascosta della superficie così da essere certe di non danneggiare e corrodere i piattelli.