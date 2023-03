Come si fa la Pulizia mensile del Materasso?

Troppo spesso viene sottovalutata la cura del materasso, elemento che raccoglie tanta polvere, sudore e residui.

Almeno una volta al mese bisogna rinfrescarlo per dormire sonni tranquilli, respirare meglio e stare nel totale pulito.

Da dove iniziare per fare una pulizia mensile del materasso? Scopriamolo insieme con tutti i passaggi necessari che lo faranno tornare come nuovo!

Per cominciare

Nonostante sia coperto con lenzuola e coperte, il materasso non manca di avere della polvere accumulata.

Per cominciare, quindi, è necessario scuoterlo per bene in modo da togliere efficacemente tutti i residui di polvere e briciole varie.

Se non riuscite a scuoterlo, potete usare un aspirapolvere con il beccuccio apposito da passare su tutta la superficie e i lati del materasso.

Quando vi siete assicurati di aver mandato via tuta la polvere, non vi resta che procedere con il lavaggio vero e proprio!

Lavaggio a secco

Spesso non c’è molto tempo per pulire il materasso, dato che, anche se non si bagna troppo, bisogna attendere che si asciughi.

In casi del genere potete optare per un lavaggio a secco e nessun ingrediente più del bicarbonato di sodio può dare un grande aiuto!

Scoprite interamente il materasso, spargete una manciata di bicarbonato su tutta la superficie e tenetelo in posa per 2 o 3 ore; aspirate poi il prodotto, girate il materasso e fate la stessa cosa con l’altro lato.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Per evitare di sprecare il bicarbonato mentre lo spargete, potete aiutarvi con un colino e vedrete che sarà tutto più semplice e veloce!

Lavaggio approfondito

A volte un lavaggio a secco non basta, in quanto il materasso ha delle macchie da dover mandare via, quindi bisogna passare ad un lavaggio approfondito.

Vediamo insieme quali sono gli ingredienti naturali che ci aiutano a non avere la minima traccia di sporco sul materasso!

Aceto

L’aceto ritorna sempre tra i rimedi naturali per prendersi cura della casa, e anche per il materasso sarà prezioso!

Per usarlo non dovrete far altro che riempire una ciotola con acqua tiepida e mezzo bicchiere d’aceto; immergete poi un panno in microfibra nella soluzione e strofinate energicamente su tutto il materasso ed in particolare sulle macchie.

Risciacquate e fate asciugare all’aria aperta così da rinfrescare la camera!

Limone

Così come l’aceto, anche il limone è sempre un’ottima idea per mandare via cattivi odori, macchie e segni del tempo dai tessuti!

Usare quest’agrume per il materasso lascerà un inebriante profumo che potrete sentire durante il sonno!

Filtrate il succo di 1 limone fino a riempire mezzo bicchiere e diluitelo in acqua calda, aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e continuate a mescolare.

Usate una spugna morbida o un panno in microfibra per pulire il materasso, ricordandovi di non bagnarlo eccessivamente e poi fate asciugare.

Ecco fatto, sarà come nuovo!

Mix pulente

Avete il materasso pieno di macchie gialle del tempo, polvere, e si è annerito? Allora avete bisogno del mix pulente!

Ingredienti

200 ml d’acqua

2 cucchiai di acqua ossigenata

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia in scaglie

Mescolate insieme tutti questi ingredienti per ottenere un composto liquido perfetto per pulire e profumare il vostro materasso.

Ricordate di strofinare sulle zone più colpite dallo sporco e sciacquate più volte…vedrete che risultato!

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare il tessuto del materasso, leggete eventuali istruzioni di lavaggio.