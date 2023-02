Ogni minuscolo angolo della casa ha il suo insediamento di polvere. A volte è ben visibile, altre volte invece bisogna scovarla.

Un caso di polvere nascosta è sul materasso, ci sono delle volte in cui nemmeno ci accorgiamo di quanta se n’è accumulata!

Privare il materasso della polvere è fondamentale per non avere gli acari e per dormire sempre sonni tranquilli, specie se si è più sensibili e può dar fastidio.

Oggi infatti vedremo insieme come togliere la polvere dal materasso con 4+1 metodi efficaci e veloci!

Bicarbonato a secco

Un rimedio che vi sarà di grande di aiuto nei momenti in cui il tempo non è abbastanza è quello del bicarbonato a secco!

Questo prodotto ha la capacità di mandare via facilmente gli acari della polvere, donando pulizia e lucentezza al materasso.

Dovrete spargere del bicarbonato in modo uniforme su tutto il materasso e tenerlo in posa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo necessario, togliete il bicarbonato con una spazzola apposita o direttamente con l’aspirapolvere.

Per uniformare lo spargimento del bicarbonato potete usare un colino da cucina ed ecco fatto! Sembrerà come spargere dello zucchero a velo!

Aspirapolvere

Un classico trucco che non tramonta mai è l’aspirapolvere!

Tuttavia non sempre si predilige perché magari il filo non arriva lungo tutta la superficie del materasso oppure non c’è il beccuccio apposito.

Se avete tutta la predisposizione giusta ad usare l’aspirapolvere, fate una prima passata andando soprattutto negli angoli, dopodiché inumidite e strizzate un panno in microfibra, passatelo energicamente sul materasso e lasciate asciugare.

Non ci vorrà molto prima di sentire tutta la freschezza del materasso privo di polvere!

Spray fai da te

Perché non preparare uno spray fai da te che possa sia togliere la polvere che profumare il materasso?

Sarà un’idea perfetta per dormire dei sonni tranquilli sotto un odore fantastico, scopriamo nel dettaglio tutto quello di cui avrete bisogno:

500 ml d’acqua (meglio se demineralizzata)

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato

Sciogliete prima il bicarbonato nell’acqua, poi aggiungete la polvere di sapone di Marsiglia e fate sciogliere completamente anche quella.

A questo punto versate tutto all’interno di un vaporizzatore e spruzzate sul materasso, strofinando allo stesso tempo anche con un panno in microfibra inumidito e strizzato.

Lasciate asciugare e il materasso sarà come nuovo!

Aceto bianco

Nel caso in cui il materasso sia particolarmente intriso di polvere, con delle macchie o cattivi odori, dovrete usare l’aceto bianco!

Questo è davvero perfetto per da una nuova vita al tessuto del materasso e rinfrescarlo come non mai, quindi vediamo subito come usarlo al meglio!

Tutto quello che dovrete fare è mettere mezzo bicchiere d’aceto in una ciotola e diluirlo con mezzo bicchiere d’acqua così che l’aroma dell’aceto non sia troppo forte.

Immergete una pezza all’interno, strizzate leggermente e strofinate sul materasso. Successivamente fate una seconda passata con il panno ben strizzato.

A questo punto non dovrete far altro che lasciar asciugare ed ecco fatto!

Acqua ossigenata

Ultimo trucchetto che potete usare per togliere tutta la polvere dal materasso in poco tempo è l’acqua ossigenata!

Non si immaginano i tantissimi benefici nelle pulizie di casa che si possono trovare con questo prodotto, quindi è arrivato il momento di sfruttarlo a vostro vantaggio.

Dovrete mettere l’acqua ossigenata semplicemente su un panno in microfibra ben pulito e inumidito d’acqua. A questo punto dovrete soltanto strofinare sul materasso e lasciar asciugare all’aria aperta.

Avvertenze

Consultate sempre eventuali indicazioni di lavaggio del materasso e provate i rimedi prima in un angolo non visibile.