I cassetti del bagno sono molto difficili da tenere in ordine e puliti. Infatti è facile che il contenuto di flaconi e creme possa fuoriuscire e sporcarli.

Questo può accadere anche con i trucchi, le spazzole che lasciano capelli ovunque, per non parlare del disordine che può accumularsi. La pigrizia e la fretta, infatti, ci fanno spesso lasciare le cose in giro, creando un caos assurdo.

Mi sono stancata di tutto ciò e ho voluto creare un mio sistema per tenere sempre in ordine e puliti i cassetti del bagno, che voglio condividere con voi sperando che possa aiutarvi a fare altrettanto.

Svuotare e pulire

Quando ormai il disordine diventa insostenibile e lo sporco si è annidato nei cassetti, non resta altro da fare che svuotare tutto per resettare e ricominciare tutto da capo.

Una volta che i cassetti sono vuoti, bisogna pulirli per eliminare tutti i residui di creme, saponi, capelli e peli che possono essersi accumulati. A me piacciono i prodotti naturali, per questo utilizzo una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia.

Prendo un secchio di acqua tiepida, all’interno del quale sciolgo un paio di cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia; imbevo un panno pelle e lo passo all’interno dei cassetti. Vedrete che li renderete profumati, lucenti e completamente sgrassati.

Decluttering

Ovviamente non ripongo i prodotti direttamente nei cassetti come prima di svuotarli, ma faccio una bella selezione. Il mio decluttering consiste innanzitutto nel liberarmi dai prodotti che non utilizzo più da tempo e che sono ormai inutili.

Fare spazio aiuta tantissimo a preservare l’ordine in un secondo momento, quindi non è un passaggio da sottovalutare. Poi, trovo sempre dei prodotti scaduti di cui non mi ero accorta prima. A quel punto me ne libero, per non intasare inutilmente i cassetti. Se desiderate dei consigli specifici su come fare decluttering, li troverete qui.

Infine, prima di posare i prodotti, li lavo con il panno imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia, per assicurarmi che non sporchino di nuovo i cassetti appena puliti.

Valutare gli spazi

Tutto deve avere un criterio se si vuole essere in grado di preservare l’ordine, quindi i prodotti non vanno messi a caso, ma ordinati in base alle loro dimensioni e la frequenza di utilizzo.

I prodotti che si utilizzano più spesso vanno posizionati più a portata di mano e in modo che siano facilmente accessibili in ogni momento, senza che ci sia bisogno di affannarsi troppo a recuperarli.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

In questo modo non bisogna affrontare la pigrizia che ci assale ogni volta che dobbiamo riporre qualcosa e ci metteremo anche meno tempo a rimetterli a posto.

Per quanto riguarda le scorte, per esempio quelle di carta igienica o i bagnoschiuma in più, le tengo nella parte posteriore dei cassetti o nella parte alta dei mobili, per non ingombrare gli spazi più facilmente accessibili.

Selezione e divisione

Per me muovermi in maniera comoda nel mio bagno è una priorità, per questo la scelta dei cassetti in cui posizionare le cose è fondamentale. Innanzitutto, mi aiuta dividere gli oggetti secondo un criterio; in tal modo so sempre dove cercare le cose e apro il cassetto gusto ogni volta.

Poi mi piace creare delle zone dedicate a ogni gesto della mia routine: infatti ho ordinato in modo tale da avere un angolo dedicato al make-up, uno alla cura dei capelli e un altro ancora alla cura del corpo.

Questo ordine, oltre a essere comodo, è più facile da mantenere, perché mi spinge a non gettare le cose a caso per poi non ritrovarle più al posto giusto e smarrirle nei cassetti.

Procurarsi cestini

Per essere ancora più comoda nel conservare gli oggetti ed evitare che si spargano senza un criterio nei cassetti, cadendo a destra e a sinistra, mi sono procurata dei cestini in cui dividere i prodotti per categorie.

Grazia a questa tecnica ogni oggetto ha il suo posto e tutto quello che devo fare è rimetterlo dove lo avevo preso. Inoltre, mi evita di pulire l’intero cassetto se cola qualcosa da un flacone, perché basta pulire un solo cestino.

Se nei cassetti ci tenete gli asciugamani, vi lascio un video con un metodo per piegarli in maniera impeccabile e tenerli ancora più ordinati.

Usare organizer

Un’altra cosa che mi ha cambiato la vita sono gli organizer, soprattutto perché mi hanno permesso di liberare spazio dai cassetti e sfruttare quello fuori.

Per contenere gli accessori per la mia hair beauty routine mi sono procurata un organizer che ha delle sacche specifiche per il phon e le spazzole. Non solo adesso ho più spazio e i miei attrezzi per la cura dei capelli sono più ordinati, ma evito anche che i capelli cadano dalle spazzole andando a sporcare i cassetti.

Da quando faccio così, la frequenza con cui c’è l’esigenza di procedere con il riordino dei cassetti è sicuramente diminuita. Infatti l’ordine e la pulizia durano più a lungo e io mi sento molto più a mio agio nel recuperare e posare gli oggetti che mi servono quotidianamente.