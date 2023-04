Durante tutto l’anno ci si impegna sempre a mantenere la casa non solo pulita, ma anche molto profumata!

È in particolare l’arrivo della primavera che ci stimola a spargere un inebriante profumo di fiori all’interno di tutte le stanze, ma quali sono i trucchetti migliori?

Scopriamolo insieme con alcuni metodi della nonna semplici ed efficaci!

Pot pourri

Il pot pourri è uno dei trucchetti più immediati ed amati per avere un profumo inebriante di fiori in casa!

Sono tante le fragranze floreali che potete mescolare insieme, inoltre è un composto bello da vedere e si usa nei vasi trasparenti per abbellire la tavola o un mobile.

Per farne uno in casa dovete selezionare e sciacquare i fiori che hanno l’odore più vicino a quello che desiderate, poi fateli essiccare per diversi giorni.

Dopodiché versate tutto in un contenitore, aggiungere delle gocce di olio essenziale ai fiori e mettete dove preferite!

Candela profumata

Sapevate che con pochissimi ingredienti potete fare una candela profumata e diffondere un odore meraviglioso in casa?

Sicuramente sarete curiosi di scoprirlo, e allora vediamolo subito!

Ingredienti

1 arancia

5 grammi di olio di cocco (solido)

(solido) 45 grammi di cera d’api

10 gocce di olio essenziale di cannella

30 gocce di olio essenziale di arancia

Prendete l’arancia, dividetela a metà e cercate di togliere tutta la buccia uniformemente senza romperla. Vi potete aiutare togliendo la polpa un po’ alla volta.

A questo punto avrete preparato il vostro portacandela; è il momento di fare la candela vera e propria!

Sciogliete la cera d’apie l’olio di cocco a bagnomaria fino ad ottenere un composto liquido.

Dopodiché, spegnete il fuoco e aggiungete gli oli essenziali di cannella e di arancia. In alternativa a questi oli, potete anche utilizzare un mix di oli essenziali agli agrumi, se preferite.

Mescolate il tutto per circa 30 secondi, versate tutto nella buccia di arancia e utilizzate un po’ di cera per fermare lo stoppino sul fondo della buccia.

A questo punto, appoggiate lo stoppino lasciandone fuori circa 1 cm, mettetelo in posizione verticale, versate la cera e lasciate che il tutto si raffreddi completamente.

Saponetta per il bagno

Non solo in tutta la casa, ma anche nei singoli ambienti bisogna accentuare il profumo di primavera.

Per il bagno, il discorso è ancora più amplificato in quanto si tratta di un ambiente che facilmente accumula cattivi odori, quindi vediamo come preparare una saponetta profumata!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente sciogliere un panetto di sapone di Marsiglia a bagnomaria e poi aggiungere 8 gocce di un olio dall’essenza floreale a vostro piacimento.

Quando si è intiepidito, dovrete mettere il composto in stampi da diverse forme, lasciate solidificare, poi togliete le formine e mettetele in bagno.

Il profumo resterà per tantissimo tempo!

Infuso

L’infuso profumato è uno dei metodi più immediati per avere il profumo di primavera in casa in pochissimo tempo!

Riempite un pentolino con acqua, aggiungete 3 foglie d’alloro, petali di fiori essiccati e, se desiderate, anche qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento.

Fate arrivare a bollore, poi spengete e portate l’infuso nelle stanze che desiderate profumare lasciandolo finché non raggiunge l’intensità desiderata.

Spray profumato

L’ultimo trucchetto per spargere il profumo di primavera in casa è fare uno spray profumato!

Si tratta di un rimedio molto comodo perché potete usarlo all’occorrenza ogni volta che volete rinfrescare una delle stanze in poco tempo.

Riempite un vaporizzatore con acqua calda e 5 o 6 gocce di olio essenziale, aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e mescolate.

Vaporizzate ogni qualvolta occorre ed ecco fatto! E se non avete l’olio essenziale, potete anche provare con qualche goccia di aroma per dolci!