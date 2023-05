Come Stendere e Piegare le Magliette per non Stirarle

Con l’arrivo del caldo, molte di noi tendono a cambiare più magliette nel corso della giornata in parte perché usciamo più spesso, in parte perché ci ritroviamo spesso la puzza di sudore.

Ma diciamocelo, più magliette dobbiamo lavare e più magliette dobbiamo, poi, stirare per averle sempre in ordine ed eliminare quelle fastidiose pieghe.

Ma se vi dicessimo che è possibile evitare di stirarle se le stendiamo e le pieghiamo in maniera corretta? Ebbene sì, vediamo come fare!

Prima di iniziare

Innanzitutto, prima di vedere come stendere e piegare le nostre magliette, è bene seguire una serie di accorgimenti durante il lavaggio in modo da non stropicciarle molto.

Vi consigliamo, quindi, di non lavare molti capi insieme perché una lavatrice troppo carica potrebbe rendere stropicciati i vostri vestiti in quanto non hanno lo spazio materiale per distendersi. Altrettanto importante è evitare la centrifuga, oppure diminuire i giri, accertandosi sempre di non superare i 600 giri.

Infine, ricordatevi di rispettare le giuste temperature di lavaggio e di non impostare quelle troppo alte perché tendono a formare molte grinze.

Stenderle subito

Una volta lavate le vostre magliette, vi tocca stenderle. Ma oltre a stenderle nella maniera più giusta, è bene che le cacciate subito dalla lavatrice e le stendiate subito.

Lasciare i vostri capi in lavatrice per troppo tempo prima di stenderli, infatti, provocherebbe la formazione di molte grinze in quanto i capi, restando chiusi nel cestello, iniziano ad “asciugarsi” e fissano quelle striature e stropicciature che saranno davvero difficili da togliere nella fase di stiratura. Pertanto, l’ideale sarebbe quello di stenderli ancora da bagnati.

Scuoterle per bene

Prima ancora di stendere le vostre magliette, un altro trucchetto consiste nello scuoterle per bene.

Una volta estratte dal cestello, quindi, sbattetele con molta forza, in modo da distendere tutte le pieghe. In caso di grinze che si sono già formate, potete anche massaggiare il tessuto quasi come se voleste stirare la maglietta manualmente.

Come stenderle in modo giusto

Anche se può sembrare un’operazione semplice, in realtà quando stendiamo i panni dovremmo prestare molta attenzione a non far formare le grinze. Vi suggeriamo, innanzitutto, di evitare di stendere troppi capi insieme e di allargarvi più che potete.

Inoltre, come abbiamo già detto, cercate di stenderli quando sono ancora bagnati e in verticale, così che il peso dell’acqua li possa raddrizzare durante l’asciugatura. Sistemate, quindi, delle mollette in punti nascosti, ovvero in corrispondenza della cucitura inferiore o di altre cuciture (come quelle sotto le ascelle), in modo da non lasciare segni antiestetici.

Ricordatevi, però, di tirare sempre bene gli orli prima di stendere le vostre magliette. In alternativa, potete utilizzare direttamente delle grucce in grado di conferire alle vostre magliette la giusta piegatura. Infine, vi consigliamo di stenderle sempre alla rovescia per non esporre le magliette alla luce diretta del sole nelle ore più calde e per evitare di fissare qualche grinza a causa del calore.

Trucchetto anti-piega

Se dopo che si sono asciugate le magliette, trovate qualche pieghetta che si è fissata, allora potete provare a rimuoverla con questo trucchetto.

Dovrete semplicemente riempire un flacone con spray con acqua calda demineralizzata, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e vaporizzare il composto così ottenuto sulla zona interessata della maglietta. Dopodiché, distendete la piega con le mani e…addio stropicciature!

Come piegarle

A questo punto, vediamo insieme come piegare le magliette nella maniera più corretta in modo da non avere grinze. Stendete, quindi, la maglietta su un piano e iniziate con il piegare un terzo del capo dal bordo esterno. Dopodiché, piegate un terzo del lato opposto affinché i due lati si possano incontrare al centro.

Vi dovreste ritrovare a questo punto una sorta di rettangolo; piegatelo, quindi, a metà nel senso della lunghezza (meglio dal basso verso l’altro) e piegatelo, poi, altre due o tre volte.

Vi suggeriamo di passare una mano sull’indumento dopo ogni piegatura prima di passare alla piega seguente per un risultato ottimale. E vedrete che i vostri capi saranno dritti come non mai!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi prima di procedere con i trucchetti indicati.