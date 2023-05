Tutti coloro che si prendono cura della casa sono, senza dubbio, d’accordo su un aspetto: stirare è un vero e proprio fardello!

Dalle cose più semplici, fino agli indumenti pieni di pieghe, stare con quel ferro da stiro spesso vorremmo fosse soltanto un brutto sogno.

E se vi dicessi che esiste un metodo anti-grinze che permette di velocizzare la stiratura e ridurre notevolmente la fatica? Vediamo come fare!

Ingredienti

Il rimedio anti-grinze prevede la preparazione di una soluzione che possa distendere per bene le pieghe e farvi avere in poco tempo un indumento liscio e stirato alla perfezione.

Potremmo dire che è una sorta di appretto fatto in casa che, insieme al vapore del ferro, faciliterà la stiratura, rendendo le cose più semplici.

Si può fare i due modi, vediamo prima quello più usato e poi l’alternativa:

400 ml d’acqua

2 cucchiai di amido di mais

L’amido di mais è un ingrediente molto gettonato e scelto in casi del genere, poiché riesce a distendere bene le fibre dei tessuti, togliendo le pieghe.

Tutto quello che dovrete fare è unire i due elementi, setacciando l’amido di mais per non formare dei grumi. Diversamente, fate riscaldare prima l’acqua, poi sciogliete poco a poco l’amido all’interno.

Trasferite poi tutto in un vaporizzatore.

In alternativa

2 bicchieri d’acqua

1 bicchiere di vodka o gin

L’alcol alimentare senza aggiunta di altri ingredienti è perfetto per evitare le grinze sui vestiti! Tra gli alcol più indicati troviamo vodka o gin, quindi la scelta è indifferente.

In questo caso il procedimento è ancora più semplice, in quanto dovrete miscelare acqua e alcol, mettere in un flacone spray ed ecco fatto!

Modalità d’uso

Che abbiate preparato l’uno o l’altro rimedio, non resta che vedere la modalità d’uso!

In realtà è semplicissimo: basterà spruzzare una quantità né troppo esigua né troppo eccessiva della soluzione sulla zona interessata dell’indumento, quindi sulla piega.

Distendetela un po’ con le mani e dopo passate il ferro da stiro, vedrete che si toglierà in un batter d’occhio!

N.B. Nel momento in cui spruzzate la soluzione sugli indumenti, dovrete tenervi ad una distanza di almeno 10 cm dal tessuto.

Trucchi per il lavaggio

Non solo con queste soluzioni, ma anche partendo dalle modalità di lavaggio si possono evitare di prolungare i minuti passati a stirare.

Scopriamo alcuni trucchetti che vi permetteranno di fare direttamente il passaggio dallo stendino all’armadio:

consultare sempre le etichette di lavaggio: fondamentale per fare in modo che i panni durino a lungo senza “stressarsi” con programmi non appropriati;

fondamentale per fare in modo che i panni durino a lungo senza “stressarsi” con programmi non appropriati; evitare di impostare troppi giri di centrifuga;

scuotere sempre i panni prima di stenderli, così sono ancora umidi e le pieghe si stenderanno facilmente;

non incastrare una quantità eccessiva di panni nel cestello.

Avvertenze

Fate sempre attenzione alla quantità e alla distanza quando usate le miscele indicate.