Come avere la Doccia sempre pulita in Estate anche se ne fai più di una al giorno

In estate, la cabina doccia viene molto sfruttata, in quanto ci laviamo più volte al giorno per rinfrescarci.

Perciò, sembra non averla mai pulita e di ritrovare sempre quella patina di calcare o di sporco sulle piastrelle, sui vetri, sulla rubinetteria e sul piatto.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come tenere la doccia sempre pulita anche se la usate tutti i giorni!

Piastrelle

Una volta usata la doccia, vi suggeriamo innanzitutto di partire dalla pulizia delle piastrelle, le quali spesso tendono ad opacizzarsi a causa del calcare e dell’umidità.

Pertanto, vi suggeriamo di asciugarle sempre accuratamente e di non lasciarle bagnate. Per lucidare, però, potreste servirvi della metà di un limone e passarla direttamente sulle piastrelle come se fosse una spugnetta naturale.

Quindi, lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate con una spugnetta e asciugate accuratamente con un panno in microfibra. Le piastrelle saranno pulite e brillanti in pochi minuti!

N.B Se le piastrelle sono in marmo o in pietra naturale, vi ricordiamo di non utilizzare il limone perché potrebbe corroderle.

Soffione e miscelatore

Il soffione e il miscelatore, di solito, sono in acciaio e sappiamo bene che questo materiale, per quanto bello, tende ad opacizzarsi e a formare macchie di acqua e di calcare se non asciugato accuratamente.

Anche in questo caso, quindi, vi suggeriamo di passare un panno asciutto dopo averli usati per la doccia in modo da non lasciarlo bagnato. Per una pulizia ancora più efficace e completa, però, potreste versare un po’ di aceto su una spugnetta e passarla, poi, su queste componenti: brilleranno come se fossero nuove!

In caso, poi, il soffione abbia i filtri otturati e l’acqua non defluisca bene, allora potreste provare il trucchetto del sacchetto. Dovrete semplicemente riempire un sacchetto di plastica abbastanza resistente con aceto bianco e aggiungere al suo interno due cucchiai di bicarbonato di sodio.

Dopodiché, immergete il soffione nel sacchetto e legate il sacchetto con un nodo o con un elastico. Infine, lasciate in ammollo il soffione per tutta la notte e il giorno dopo noterete che i forellini del soffione saranno liberi dal calcare e il getto dell’acqua sarà ripristinato!

N.B Vi suggeriamo di provare il trucchetto del sacchetto una volta ogni mese così da essere certe di non far accumulare il calcare nei fori.

Piatto doccia

Avete pulito già le piastrelle, il soffione e il miscelatore? Bene, è ora di passare a pulire il piatto doccia, il quale “raccoglie” l’acqua, i prodotti usati per lo shampoo e la doccia, i capelli e così via. E non di rado, poi, ci troviamo macchie di calcare o macchie di muffa negli angoli a causa del continuo contatto con l’acqua.

Per questo, innanzitutto vi consigliamo di asciugare sempre accuratamente il piatto doccia e di avere sempre a portata di mano un prodotto in grado di pulirlo velocemente.

In un flacone spray, quindi, mescolate 300 ml di aceto bianco, 3 cucchiai di bicarbonato e il succo di due limoni, dopodiché agitatelo energicamente per mescolare il tutto.

Quindi, vaporizzate questa miscela sul piatto doccia ogni volta che l’avrete usata e lasciate agire per un po’. Infine, strofinate con una spugnetta delicatamente e risciacquate! Questa miscela sarà in grado anche di prevenire le macchie nere di muffa negli angoli della doccia!

E se la doccia presenta delle macchie di muffa negli angoli, ecco un video per voi per vedere come toglierle!

Vetri

Infine, dedichiamoci alla pulizia dei vetri della doccia sui cui facilmente ritroviamo una patina opaca e macchie e aloni di calcare che li fanno sembrare sempre sporchi.

Innanzitutto, quindi, vi suggeriamo di asciugarli dopo ogni doccia e di passare, preferibilmente, anche un tergi-vetro in modo da rimuovere tutta l’acqua in eccesso che potrebbe causare la formazione di queste tanto temute macchie.

Ma se volete lucidarli in modo approfondito, allora potete versare parti uguali di aceto e di acqua in uno spruzzino, agitarlo energicamente per mescolare gli ingredienti e avere sempre a portata di mano questo prodotto da vaporizzare dopo ogni doccia!

Vi basterà spruzzare la miscela direttamente sui vetri o sulle pareti di plastica del box doccia, lasciare agire per circa 10 minuti, risciacquare e, infine, asciugare accuratamente con un panno morbido asciutto. Noterete che i vetri saranno brillanti come non mai! L’aceto, infatti, vanta proprietà lucidanti in grado di far brillare anche l’acciaio della cucina!

N.B Vi consigliamo di asciugare bene così da prevenire la formazione dell’umidità e della muffa.

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di seguire i rimedi suggeriti. Non utilizzate l’aceto e il limone sulle superfici di marmo e pietra naturale.