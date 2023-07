Per molte persone, uscire fuori al balcone durante questo periodo è davvero un incubo in quanto si teme di essere “attaccate” da vespe e api.

Purtroppo, però, l’arrivo del caldo porta inevitabilmente con sé questi insetti sul balcone che, col tempo, potrebbero anche formare un nido.

Per questo bisogna allontanarle per evitare che ciò accada! In che modo? Con questi trucchetti fai da te in grado di tenere lontane le vespe e le api quando siete sul balcone!

Caffè

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il caffè, il cui odore inebriante per noi è mal tollerato da insetti quali vespe e api. Per provarlo, quindi, dovrete aggiungere un po’ di caffè macinato in un contenitore ignifugo, come per esempio un posacenere di metallo resistente o un recipiente di alluminio e bruciarlo, poi, con un fiammifero.

Noterete che il caffè sprigionerà il suo aroma nell’aria e terrà lontano le vespe e le api! Ovviamente, vi suggeriamo di posizionarlo nei punti del balcone dove avete notato maggiormente la presenza di questi insetti!

Aglio

Un altro ingrediente da dispensa efficace per far fare retromarcia alle vespe e alle api sul balcone è l’aglio, il quale è efficace anche per le blatte e gli scarafaggi e altri insetti in casa dal momento che funge da antiparassitario naturale.

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di mescolare 10 grammi di aglio tritato in 1 L d’acqua e versare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray. A questo punto, vaporizzatela sul balcone, nei punti dove ci sono maggiormente le api e le vespe, o sulle ringhiere e il gioco è fatto!

Se lo preferite, potete anche mescolare direttamente il succo di aglio con una quantità abbondante di acqua oppure lasciare un mazzo d’aglio appeso sul balcone.

N.B Vi raccomandiamo di non spruzzare mai questa miscela all’interno dell’ambiente domestico perché l’aroma molto forte potrebbe recare disturbo.

Oli essenziali

Se non avete particolari ingredienti a casa da usare contro le vespe e le api, potete anche ricorrere agli oli essenziali, noti proprio per la loro capacità di profumare! Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzati nella pulizia domestica per portare un buon odore in casa!

Quelli più efficaci contro questi insetti sono l’olio essenziale all’eucalipto, all’alloro, alla lavanda, al basilico e alla citronella. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare alcune gocce di olio con dell’acqua e vaporizzare la miscela direttamente sul vostro balcone. In alternativa, potete anche aggiungere poche gocce di olio nei diffusori per ambienti e posizionarli sul balcone.

Le vespe sul balcone saranno solo un brutto ricordo!

Cetriolo

Il cetriolo è un ortaggio mal tollerato dalle vespe e dalle api in quanto contiene un acido molto particolare. Quindi, perché non provarlo per tenerle lontane dal nostro balcone?

Vi basterà semplicemente tagliare a fettine un cetriolo e metterle, poi, sul balcone come a voler creare una sorta di barriera difensiva oppure usare delle bucce di cetrioli. Addio vespe!

Citronella

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo della citronella, usata anche per tenere lontane le zanzare e le mosche.

Vi suggeriamo, quindi, di utilizzare delle candele con questo odore e di accenderle sul balcone. Non solo abbellirete questo spazio esterno rendendolo particolarmente accogliente, ma potrete stare sul balcone senza temere l’arrivo delle api e delle vespe!

Come prevenire il loro arrivo

Finora abbiamo visto alcuni rimedi per tenere lontane le vespe e le api che già popolano il vostro balcone. Ma cosa fare, invece, per prevenire il loro arrivo? Vediamolo insieme!

Innanzitutto, vi suggeriamo di riempire con schiuma espansa eventuali fori o cavità dei sottotetti, in quanto sono gli spazi dove le vespe tendono a nidificare. Inoltre, sarebbe bene anche evitare di mettere fiori troppo colorati sui punti del balcone che frequentiamo maggiormente, in quanto i colori attirano molto le vespe. L’ideale è mettere questi fiori più lontano.

Infine, ricordatevi di non lasciare mai sul balcone rifiuti o alimenti come per esempio bevande zuccherine, carne e sostanze proteiche, perché tendono ad attirare le vespe e le api, e di tenere questi alimenti sempre nelle pattumiere ben chiuse.

E per le zanzare?

E se volete anche tenere lontane le zanzare, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Se la presenza delle vespe sul balcone è notevole, contattare chi di competenza.