Gli insetti che entrano in casa sono tanti e di tipologie diverse. Se alcuni li tolleriamo, altri non vorremmo vederli nemmeno da lontano!

Questo è il caso delle blatte e degli scarafaggi, i quali risultano essere un vero incubo quando ce li ritroviamo in bagno, fuori al balcone o nelle stanze!

Oggi vedremo insieme in che modo poter allontanare dalla casa questi animali poco graditi con alcuni rimedi efficaci.

Prima di iniziare

Scorgere animali del genere in casa è realmente una delle cose che si temono di più in estate, per cui prima di iniziare vediamo quali sono i posti della casa in cui si nascondono:

spazzatura;

tubi di scarico di bagno e cucina;

sotto gli elettrodomestici, in particolare frigorifero e forno;

impianti a gas;

mobili di legno;

fessure della casa come interni delle porte, battiscopa e quant’altro.

Monitorare costantemente questi posti e proteggerli dell’arrivo di blatte e scarafaggi vi potrà aiutare a stare più tranquilli e ad evitare spiacevoli sorprese.

In generale considerate che questi insetti amano farsi vedere di sera e nascondersi in luoghi caldi ed asciutti.

Ora passiamo ai trucchetti per allontanarli!

Bicarbonato

Il bicarbonato è un rimedio molto immediato, dato che in molti lo tengono e lo usano in casa!

Questo è efficace in particolare per le blatte le quali sono attirate dall’ingrediente e lo mangeranno, ma poi si rivelerà nocivo per loro.

Dunque con il bicarbonato creerete una vera barriera anti-blatta e direte addio alle preoccupazioni!

Alloro

L’alloro, pianta estremamente gradita in casa, è utile anche per far fare dietro front agli animali in questione!

Pare che ne detestino l’odore, dunque per allontanarli bisogna fare in modo che sentano l’aroma da lontano.

Quello che vi consiglio è spargere delle foglie nelle zone di provenienza, oppure fare un infuso con 4 foglie d’alloro.

Una volta pronto, fatelo raffreddare e distribuitelo in piccole ciotoline, dovrete poi disporle in zone strategiche ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un elemento naturale che per noi possiede un odore inebriante, gli insetti invece lo detestano!

Non a caso viene usato anche sulle piante e sarà ottimo per dire addio a blatte e scarafaggi.

Ci sono molti modi di usare il sapone in questo caso, potete lavare la casa usando il prodotto in modo da renderla profumata e disturbare gli insetti.

Potete inoltre spargere delle scaglie di sapone lungo gli angoli di finestre e balconi o nelle zone di provenienza, così da contrastarne l’entrata.

Cipolla

Oltre a quelli descritti sopra, le blatte e gli scarafaggi detestano anche l’odore della cipolla, un altro ingrediente che si trova sempre in casa!

Dunque potete mettere delle cipolle all’entrata di finestre e balconi così da farne sentire l’odore.

Se volete intensificare l’odore, potete spezzettare e tagliare delle cipolle e riporle in una ciotolina.

Aglio

Analogamente alla cipolla, anche l’aglio è molto efficace contro gli animali non graditi!

Potrebbe essere anche un aiuto in più dato che l’aroma dell’aglio crudo si sente già tanto, quindi basterà aprirne uno che si sprigiona tutto l’odore.

Posizionate dei pezzetti d’aglio aperti o delle teste d’aglio in zone strategiche ed ecco fatto!

Rosmarino

Infine vediamo il rosmarino, una pianta non solo bella e profumata, ma anche un ottimo repellente per blatte e scarafaggi!

Anche qui bisogna giocare sull’odore del rosmarino, quindi potete mettere una pianta fuori al balcone e il gioco è fatto.

Le alternative sono fare un infuso al rosmarino e spargerlo nelle aree interessate oppure distribuire delle foglie dove necessario.

Avvertenze

Non usate ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità.

Inoltre, se vedete che la presenza degli insetti in casa dovesse diventare frequente e numerosa, è il caso di chiamare un esperto.