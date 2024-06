Come tenere lontane le zanzare quando stai in balcone la sera

Chi di noi non desidera trascorrere una serena serata in balcone durante le calde notti estive, senza essere continuamente disturbati dalle zanzare?

Per quanto mi riguarda, quando scopro di essere stata punta, quasi mi rovino la serata, perciò escogito tanti trucchi diversi per potermi godere serenamente la serata con i miei amici e la mia famiglia. Se anche voi avete spesso questo problema, vediamo insieme come poter risolvere.. in modo naturale!

Candela con Rosmarino, Lavanda e Limone

Il primo rimedio che vorrei suggerirvi è sia efficace, ma anche molto carino da guardare. Si tratta di una candela naturale che, oltre a creare atmosfera intima, tiene lontane le zanzare.

Ecco come faccio: prendo un vaso di vetro di dimensioni medie e aggiungo circa 30 gocce di olio essenziale di rosmarino, 20 gocce di olio essenziale di lavanda e 20 gocce di olio essenziale di limone.

Riempio il vaso per metà con acqua e poi inserisco delicatamente una candela galleggiante, che poi accendo. Questi oli essenziali, combinati con la luce della candela, creano una barriera olfattiva che le zanzare trovano estremamente sgradevole, mentre per noi l’aroma è decisamente gradevole e rilassante.

Se non avete gli oli essenziali, potete anche pensare di bollire fiori di lavanda, rametti di rosmarino e fette di limone, e poi inserire il liquido nel vaso prima di mettere la candela. Però ho deciso di suggerirvi gli oli essenziali, che rende il tutto più rapido, senza perderne l’efficacia.

Trucco del Caffè Bruciato

Il secondo metodo che ho trovato incredibilmente efficace (e vi dirò, è il migliore!) è l’utilizzo di caffè bruciato come repellente, non solo per le zanzare, ma anche per mosche e vespe.

Forse suona un po’ insolito, ma qui sta la genialità del metodo. Prendo una ciotola resistente al calore, la ricopro con carta alluminio, ci metto una tazza di polvere di caffè e la accendo con un fiammifero, lasciando che la scia di fumo inondi il balcone. L’odore è abbastanza forte (questo devo dirvelo) ma tiene lontani davvero gli insetti!

Se volete evitare sprechi, dopo aver preparato il caffè, conservate i fondi che solitamente sarebbero gettati. Li lasciate asciugare completamente, magari al sole o vicino a una fonte di calore. Una volta asciutti, li spargete su un piattino resistente al calore e li accendete con il fiammifero, facendoli bruciare lentamente, come fareste per la polvere fresca.

Piante che tengono lontane le zanzare naturalmente

Un’altra strategia che potreste adottare è circondarvi di piante che svolgono una doppia funzione: abbelliscono lo spazio esterno e tengono lontane le zanzare. Ecco alcune delle mie preferite:

Citronella : Probabilmente la più conosciuta quando si parla di repellenti naturali. È facile da curare e emana continuamente quel profumo caratteristico che le zanzare detestano.

: Probabilmente la più conosciuta quando si parla di repellenti naturali. È facile da curare e emana continuamente quel profumo caratteristico che le zanzare detestano. Lavanda : Non solo ha proprietà repellenti, ma dona anche un tocco di colore e un profumo inconfondibile al balcone.

: Non solo ha proprietà repellenti, ma dona anche un tocco di colore e un profumo inconfondibile al balcone. Geranio Odoroso : Una pianta bella da vedere, con varietà che profumano di limone, un altro odore che allontana le zanzare.

: Una pianta bella da vedere, con varietà che profumano di limone, un altro odore che allontana le zanzare. Erba gatta: Oltre ad essere amata dai gatti, contiene nepetalactone, che è un repellente molto potente.

Quindi l’ideale sarebbe correre in vivaio e fare subito una bella scorta di queste piante!

Metodo della Bottiglia con Lievito

Infine, voglio parlarvi di un metodo che mi ha particolarmente sorpreso per la sua efficacia e semplicità: quello della bottiglia con lievito.

Prendo una bottiglia di plastica, la taglio a metà e nella parte inferiore metto una miscela di 200 ml di acqua calda, zucchero (circa 50 gr) e lievito (un cubetto o un bustina). Quando il lievito entra in contatto con la soluzione zuccherina, inizia a fermentare rilasciando anidride carbonica, che attira le zanzare. Queste, attratte dal gas, entrano nella bottiglia ma non riescono più a uscirne. È un’esca perfetta e totalmente naturale.

Dopo aver conosciuto e provato uno di questi rimedi, sarà per voi molto più semplice allontanare le zanzare al balcone!