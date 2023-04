Quante volte vi è capitato di scorgere degli aloni bianchi nella zona sub ascellare delle vostre magliette? Immagino spesso!

Dovute all’utilizzo del deodorante che tende spesso anche ad indurirsi e ad “incrostarsi”, queste macchie fanno sembrare sporchi i nostri capi.

Per fortuna, però, abbiamo un segreto per voi: è possibile togliere gli aloni bianchi del deodorante sulle magliette usando solo questi ingredienti casalinghi e naturali. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è il bicarbonato, il quale è in grado di smacchiare e rimuovere gli aloni dalle vostre magliette. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda, immergere la maglietta al suo interno e lasciarla in ammollo per circa 10 minuti.

Dopodiché strofinate delicatamente nella zona sub-ascellare con uno spazzolino, lasciate agire e procedete con il lavaggio in lavatrice o a mano. Se l’alone non va via, allora vi suggeriamo di mescolare bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta da applicare direttamente sulla macchia e strofinare delicatamente.

Aceto bianco

Un altro ingrediente molto efficace in caso di aloni bianchi da deodorante è l’aceto, il quale aiuterà a rimuovere queste macchie senza rischiare di sbiadire i capi. Vi ricordiamo, infatti, che è utilizzato anche per ravvivare i colori vivaci dei vostri capi scuri.

Riempite, quindi, una bacinella con acqua fredda, dopodiché versate un bicchiere di aceto bianco al suo interno e mettete in ammollo la maglietta per circa un’ora. A questo punto, strofinate con uno spazzolino nella zona delle ascelle prima di risciacquare e procedete con il comune lavaggio: le vostre magliette saranno come nuove!

Sale

Dopo l’aceto e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il sale, l’ingrediente in grado di smacchiare i capi e di togliere anche le macchie di unto? Con un po’ d’acqua, quindi, inumidite la zona della maglietta sotto l’ascella così che il sale possa penetrare bene, dopodiché applicate un po’ di sale q.b sull’alone e lasciatelo agire per qualche minuto.

A questo punto, risciacquate in modo da eliminare il sale e lavate la maglietta come fate solitamente: l’alone sarà solo un brutto ricordo!

Alcol denaturato

Sebbene non sia un rimedio propriamente naturale, è comunque ecologico e, pertanto, può venire in vostro soccorso soprattutto in caso di aloni ostinati che non vanno via con i rimedi visti finora. Di cosa stiamo parlando? Dell’alcol denaturato, il quale è usato in casa anche per lucidare le superfici di acciaio!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Versate, quindi, un bicchiere di alcol in una brocca contenente acqua, dopodiché aggiungete anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

A questo punto, immergete un pezzo di stoffa o un batuffolo di cotone nel composto, strofinatelo sulla macchia e lasciate agire per circa un’ora. Infine, lavate la vostra maglietta e…il gioco è fatto!

Per le magliette bianche

Gli aloni bianchi di deodorante li troviamo solitamente sulle magliette scure o nere. Ma queste non sono le uniche “vittime” del deodorante, in quanto anche le magliette chiare e bianche presentano degli aloni che, però, tendono ad essere gialli. Perciò, vediamo come rimuoverle!

In questo caso, vi suggeriamo di utilizzare un agrume noto a partire dalle nostre nonne per la sua forte funzione sbiancante: il limone. Vi ricordiamo, infatti, che è considerato una manna dal cielo per conferire agli indumenti il candore originario! Versate, quindi, un po’ di succo di limone direttamente sull’alone giallo, dopodiché strofinate mezzo limone sulla zona interessata e lasciate agire. Infine, procedete con il lavaggio e…addio alone!

In alternativa, potete anche utilizzare un ingrediente “cugino” del bicarbonato: il carbonato di sodio, noto anche come soda solvay! Vi basterà realizzare una sorta di pasta mescolando due cucchiai di carbonato di sodio con un po’ di acqua a filo, applicare questo composto sull’alone e lasciarlo in posa per circa 20 minuti. Infine, risciacquate abbondantemente con acqua fredda e procedete al lavaggio della maglietta.

N.B Non utilizzate il carbonato di sodio per tessuti delicati o tessuti in lana.

A tal proposito, vediamo insieme un video su come sbiancare i capi ingialliti in maniera naturale!

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere sempre le indicazioni fornite dalle etichette prima di iniziare con il lavaggio.