In estate è sempre bello sfoggiare tanti colori che sotto al sole brillano e risaltano!

Il calore, però, spesso gioca dei brutti scherzi in quanto ci fa ritrovare quegli aloni di sudore sui nostri indumenti preferiti.

Se anche a voi è successo, non preoccupatevi! Non dovrete far altro che usare questi 4+1 trucchetti naturali e addio aloni di sudore!

Bicarbonato di sodio

Iniziamo proprio con il bicarbonato di sodio, un ingrediente che non ci delude mai quando parliamo di bucato!

Per usarlo contro gli aloni di sudore non dovrete far altro che riempire una bacinella con acqua tiepida e versare 3 cucchiai di bicarbonato all’interno.

Successivamente immergete l’indumento interessato e lasciate in ammollo per qualche ora, l’indomani risciacquate per bene e lasciate asciugare.

Addio aloni fastidiosi!

Aceto bianco

Proprio come il bicarbonato, anche l’aceto bianco è un prodotto di cui ormai non si può fare a meno per quanto sia efficace in casa e soprattutto in lavatrice!

Usarlo per mandare via gli aloni dalle t-shirt colorate potrebbe essere la soluzione giusta, vediamo in che modo!

Dovrete mettere 1 bicchiere d’aceto in una bacinella con acqua fredda, lasciate la t-shirt in ammollo per un’ora andando a strofinare sulla zona interessata ogni tanto.

Risciacquate con abbondante acqua e terminate il lavaggio, poi lasciate asciugare!

Limone

Il limone ha molte proprietà in comune con l’aceto, per questo spesso vengono usati insieme in casa!

Quest’agrume dalle mille sorprese è l’ideale fare in modo che gli aloni di sudore siano solo un ricordo lontano.

Dovrete semplicemente mettere in ammollo l’indumento in acqua tiepida e il succo di 1 limone grande ben filtrato.

Lasciate così per qualche ora, poi risciacquate e lasciate asciugare all’aria aperta, ma lontano dai raggi solari.

Vodka

Vi potrebbe sembrare bizzarro, ma la vodka in alcuni casi è molto utile nelle faccende domestiche!

Potete usarla per dire addio agli aloni sulle t-shirt e vi spiegherò subito come fare!

Dovrete semplicemente mettere 1 bicchierino di vodka in uno spruzzino e diluire con dell’acqua fredda, successivamente vaporizzate sull’alone.

Lasciate per qualche minuto e dopo passate al lavaggio a mano o in lavatrice…addio macchie!

Sale fino

In ultimo non potevo non consigliarvi il sale fino per rendere come nuove le t-shirt colorate!

Quello che dovrete fare è ricoprire l’alone con del sale e dopo spargere del succo di limone sopra, in modo che si formi una specie di composto.

Quest’ultimo si dovrà seccare, dopodiché raschiatelo via e passate al lavaggio in lavatrice.

Ecco che la maglia sarà come nuova e senza aloni!

Avvertenze

Per mantenere sempre vividi i colori delle maglie e non rovinarle, consigliamo di leggere le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.