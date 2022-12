Il calcare è un incubo che si insinua ovunque, soprattutto all’interno del bagno!

Questa zona è particolarmente colpita dai ristagni di calcare che impiegano molta energia per andare via definitivamente.

All’interno della doccia, poi, il discorso si amplifica ed è per questo che oggi parleremo del soffione, elemento che permette la fuoriuscita dell’acqua e che accumula una quantità spropositata di calcare.

Scopriamo come toglierlo con il trucchetto dello spazzolino!

Modalità d’uso

Andiamo subito a vedere qual è la modalità d’uso di questo metodo particolarmente apprezzato e soprattutto pratico!

Dovrete procurarvi uno spazzolino dalle setole non troppo morbide, ma nemmeno troppo dure altrimenti potrete graffiare i fori e l’acciaio del soffione.

Preparate poi una pasta densa mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una pasta dalla consistenza di un gel.

Spalmate quest’ultima sullo spazzolino e strofinate sul soffione energicamente, poi lasciate agire finché non si secca.

Risciacquate con acqua calda, asciugate e addio calcare!

In alternativa

Il metodo dello spazzolino si usa principalmente con il bicarbonato perché l’azione abrasiva di quest’ingrediente è perfetta per mandare via anche le macchie più ostinate.

Tuttavia vi sono metodi che potete usare in alternativa in caso di mancanza di bicarbonato. Sono allo stesso modo efficaci e veloci!

Di seguito vediamo insieme quelli più diffusi!

Aceto

Partiamo dall’aceto, prodotto naturale che possiede un’azione meravigliosa contro il calcare!

Per questo viene usato spessissimo in bagno, sia per i sanitari che all’interno de box doccia dove si annidano tante tipologie di sporco.

Tutto quello che dovrete fare è intingere lo spazzolino in un bicchierino con aceto e strofinare energicamente sulle zone interessate del soffione.

Aspettate almeno 20 minuti in modo che agisca per bene, poi andate a strofinare di nuovo e risciacquate.

Acido citrico

Non poteva mancare anche l’acido citrico al nostro appello, un ottimo e infallibile alleato contro il calcare!

Potete servirvene mescolando 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua. Dopodiché dovrete spruzzare una quantità abbondante di prodotto sul soffione e sgrassare con lo spazzolino.

Risciacquate e ripetete il passaggio più volte se vedete che resta qualche residuo di calcare.

Succo di limone

Potreste non avere tutti gli ingredienti che abbiamo visto ad ora, ma il limone è sempre presente!

Quest’agrume ha un’azione sorprendente contro il calcare ed inoltre aiuta anche a sbiancare le ceramiche per rendere lucide.

Nel caso del soffione potete usarlo facilmente premendo il succo direttamente sul soffione e strofinando con lo spazzolino.

Per potenziare il potere pulente aggiungete anche dell’aceto e il calcare andrà via in men che non si dica!

Sapone di Marsiglia

Concludiamo i rimedi con il sapone di Marsiglia, un rimedio della Nonna che non delude mai!

Procedete, dunque, grattugiando 1 cucchiaio di sapone, poi inumidite lo spazzolino e immergetelo nel sapone grattugiato in modo che resta attaccato sopra.

Strofinate energicamente sul soffione e lasciate agire per 10 minuti, poi andate a strofinate di nuovo e risciacquate.

Il calcare non sarà più un problema!

Avvertenze

Per evitare di macchiare o graffiare il soffione, ricordate di strofinare delicatamente e di provare gli ingredienti prima su un angolo non visibile.