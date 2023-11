La cappa è un componente essenziale della nostra cucina, poiché assorbe i vapori e i cattivi odori prodotti durante la cottura che altrimenti si spargerebbero per tutta la casa, venendo intrappolati nei muri e all’interno dei mobili.

Col passare del tempo, però, il filtro della cappa può trattenere i residui di grasso e particelle di cibo, diventando una fonte di odori sgradevoli e compromettendo il normale funzionamento dell’elettrodomestico.

Fare una pulizia approfondita è infatti il primo passo da fare, ma vediamo tutto quello che serve sapere su come togliere i cattivi odori dei filtri della cappa e averla di nuovo profumata!

Pulizia Regolare

Come già anticipato, il primo passo per prevenire odori sgradevoli nel filtro della cappa è effettuare la pulizia regolare ogni volta che vedete lo sporco accumulato.

Almeno una volta al mese, rimuovi il filtro e lavalo accuratamente, ti basterà grattugiare delle scaglie di sapone di Marsiglia su una spugna umida e non troppo abrasiva e strofinare sul filtro.

In alternativa puoi servirti dell’aceto bianco d’alcol o del bicarbonato di sodio sempre con l’aiuto di una spugnetta pulita e indicata per la superficie interessata.

Una volta che hai tolto tutto il grasso e i residui di cibo, sciacqua con abbondante acqua corrente, assicurandoti che sia completamente pulito e asciuga per bene.

Per profumare e togliere la puzza

Hai terminato la pulizia, ma avverti ancora quella sensazione di cattivo odore ogni volta che passi vicino alla cappa?

Tranquilla, è tutto normale, bisogna deodorare a fondo e ci sono dei trucchetti specifici che ti dirò subito molto semplici e veloci!

Serviranno non soltanto per ripristinare l’odore della cappa, ma in alcuni casi anche per profumare tutta la cucina!

Bicarbonato di Sodio

Il bicarbonato di sodio, come ben saprai, è un rimedio naturale molto efficace per eliminare gli odori.

Abbiamo visto prima che si può utilizzare anche per pulire il filtro, ma per togliere gli odori dovrai semplicemente mettere una ciotola piena di bicarbonato sotto la cappa e azionarla per circa mezz’ora.

In questo tempo, il bicarbonato assorbirà gli odori sgradevoli non facendoti più sentire la puzza in cucina. Se necessario, lascia la cappa accesa più tempo finché non ti soddisfa il risultato.

Aceto Bianco

Un altro ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti e deodoranti è sicuramente l’aceto bianco.

Puoi creare una soluzione con acqua calda e 1 bicchiere colmo d’aceto bianco, metterlo in una ciotola e posizionarlo sempre sotto la cappa per circa 30/60 minuti.

Nel caso in cui non gradisci particolarmente l’odore dell’aceto bianco, puoi procedere usando lo stesso metodo, ma con l’aceto di mele e vedrai che il risultato sarà fantastico!

Succo di Limone

Passiamo ora ad un trucco che non solo toglie gli odori, ma lascia anche un meraviglioso profumo di fresco nell’ambiente.

Il succo di limone è una soluzione meravigliosa per togliere i cattivi odori dal filtro della cappa; ti basterà riempire un bicchiere con succo di limone caldo e fare sempre lo stesso procedimento mettendolo sotto all’elettrodomestico acceso per almeno 1 ora.

Quando noti che l’odore ha raggiunto l’intensità che ti piace, spegni e usa il succo di limone nella lavastoviglie o per lavare i piatti a mano!

Olio Essenziale

Gli oli essenziali, come l’olio essenziale di limone o di menta, possono essere aggiunti al tuo detergente naturale per lavare il filtro della cappa.

Aggiungi 2 o 3 gocce di olio essenziale a tuo piacimento all’acqua calda e al bicarbonato di sodio o all’aceto bianco e usa questa miscela per pulire il filtro.

Gli oli essenziali contribuiranno a neutralizzare gli odori e aggiungeranno un profumo fresco già in fase di lavaggio!

Fondi di caffè

A terminare la lista dei trucchetti che tolgono gli odori dal filtro della cappa sono i fondi di caffè.

Usati già molto spesso in casa, rappresentano un meraviglioso deodorante naturale ed economico. Metti un po’ di caffè macinato usato in un sacchetto di garza e posizionalo vicino al filtro della cappa. Il caffè assorbirà gradualmente gli odori e lascerà l’aria più fresca.

Una volta terminato il passaggio, puoi usare i fondi per le tue piante!