Chi di noi non ama spargere un buon profumo in casa, soprattutto durante le giornate invernali che ci invogliano a restare nelle nostre stanze e a prenderci cura dell’ambiente?

Da anni ormai i profumatori naturali per ambienti hanno riempito le nostre case perché ci danno l’opportunità di cambiare la fragranza che più ci piace con gli oli essenziali.

Ma sapete che esistono anche metodi alternativi che non hanno niente da invidiare ai vari rimedi tradizionali? Con un solo ingrediente, possiamo inebriarci di un profumo fantastico!

La cannella è certamente uno di questi! Il suo aroma è tra i più piacevoli da sentire, ne bastano soltanto 3 cucchiai e la vostra casa avrà un un profumo meraviglioso, vediamo in che modo!

Infuso

La prima cosa che potete fare con questa fantastica spezia è un infuso profumato! In molti iniziano ad utilizzare questo metodo già dal mese di Ottobre, ovvero il periodo di pieno autunno che preannuncia anche un po’ l’inverno.

Se volete prepararlo, dovrete riempire un pentolino con acqua con 3 cucchiai di cannella e metterlo sul fuoco.

Man mano che la temperatura sale, noterete già l’ottimo profumo che espande, ma dovrete spegnere la fiamma solo quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione.

A quel punto prendete il pentolino e, con estrema cautela, portatelo in tutte le stanze della casa per spargerne la fragranza.

Quando si raffredda, se l’acqua non è evaporata del tutto, potete riscaldarlo di nuovo e usarlo quando vi farà comodo, magari quando avete ospiti in casa!

Sacchetto profumato

Un altro modo molto interessate per usare la cannella è creare un sacchetto profumato!

In alcuni periodi dell’anno si effettua il cambio di stagione, questo è un momento in cui ne approfittiamo anche per pulire l’armadio e i cassetti.

Perché, dunque, non profumarli anche dopo averli puliti? Basta davvero poco!

Tutto quello che dovrete fare è procuravi un sacchetto traspirante ricordandovi però che dev’essere a maglie strette altrimenti la cannella cadrà.

Inserite poi 3 cucchiai di cannella all’interno del sacchetto, se la quantità dovesse essere troppa, potete anche creare più sacchetto e dividere l’ingrediente.

Ora non vi resta che inserire i sacchetti nei vari mobili che volete profumare ed ecco fatto!

Deumidificatore

Sempre in riferimento all’inverno, potete servirvi dei termosifoni per profumare tutta la casa!

C’è chi ama l’odore dell’alloro e utilizza le foglie essiccate, chi invece preferisce le bucce d’agrumi oppure chi non rinuncia all’aroma di cannella!

Ebbene, quando appoggiate il deumidificatore al termosifone con l’acqua, potete anche inserire all’interno un bastoncino di cannella o 2/3 cucchiai in polvere (dipende dall’intensità che cercate) e vedrete che con il passare del tempo la vostra casa avrà un odore eccezionale!

Potete ripetere il metodo ogni volta che cambiate l’acqua sempre con la cannella, ma anche con oli essenziali se li preferite!

Avvertenze

Vi ricordo che è importantissimo non adoperare i metodi descritti in caso di allergia o ipersensibilità alla cannella.