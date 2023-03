Il calcare molto ostinato si trasforma, nella maggior parte delle volte, in macchie gialle molto difficili da togliere.

Questo è il caso dell’insediamento di calcare intorno al lavandino del bagno, dove fuoriesce sempre acque e si deposita per un tempo prolungato.

Se si usano i rimedi giusti, tuttavia, si può dire addio a questo problema e avere di nuovo il lavandino super pulito!

Aceto

Come non menzionare l’aceto tra i primi rimedi per togliere via il cerchio giallo di calcare?

Saprete bene che rappresenta l’anticalcare per eccellenza e ad oggi tutti hanno imparato ad usarlo sia in cucina, sia in bagno, ma anche per i vetri ed in altri posti della casa.

Per usarlo dovrete prendere un panno in microfibra inumidito e cospargere su entrambi i lati dell’aceto, poi piegatelo nel senso orizzontale e avvolgetelo intorno al cerchio.

Lasciate agire per un paio d’ore, dopodiché procedete strofinando con una spugnetta e vedrete che lo sporco verrà via in un niente!

Bicarbonato

Non solo l’aceto, ma anche il bicarbonato, con la sua leggera azine abrasiva, è un must nei rimedi naturali contro il calcare!

Fate una pasta densa mescolando 2 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Spalmate poi il composto in quantità abbondante su tutto il cerchio giallo e lasciate agire finché non si secca.

Successivamente dovrete strofinare con uno spazzolino e non ci vorrà tanto tempo prima di vedere il risultato!

Acido citrico

A porsi tra i trucchetti anticalcare più efficaci in assoluto c’è il nostro caro acido citrico!

Questo prodotto che viene direttamente dagli agrumi è molto amato in casa e in lavatrice, dunque non bisogna esitare ad usarlo.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e, ottenuta la soluzione, versatela in un vaporizzatore.

Spruzzate una quantità abbondante di composto su tutto il cerchio giallo e attendete circa 2 ore, poi strofinate con la spugna ed ecco fatto!

Limone

Oltre alle sue funzioni in cucina, non bisogna mai trascurare quello che il limone è in grado di fare anche contro lo sporco!

Per usarlo al fine di togliere il cerchio giallo potete fare una vera e propria spugna naturale, scopriamo insieme come!

Tagliate un limone a metà, cospargete sopra del bicarbonato di sodio e strofinate intorno al calcare rilasciando tutto il succo.

Aspettate 3 ore, in seguito strofinate e sciacquate…sarà profumato e super pulito!

Sapone di Marsiglia

Avere una saponetta di Marsiglia in casa è una vera garanzia sia per prendersi cura del bucato, sia per mandare via lo sporco in casa!

Anche questo rimedio, come il limone, non solo toglierà il cerchio giallo, ma conferirà anche un odore fantastico al vostro bagno.

Dovrete tagliare delle scaglie di sapone e spargerle sulla spugnetta, strofinate energicamente intorno alla macchia e, se non viene via subito, lasciate che agisca per un paio d’ore.

Sale fino

Concludiamo i rimedi per dire addio al cerchio scuro di calcare con il sale fino!

In questo caso dovrete fare un passaggio simile a quello descritto con il bicarbonato di sodio, ovvero mescolare un paio di cucchiai di sale con dell’acqua calda per ottenere una cremina.

Spalmate intorno al cerchio e lasciate seccare, poi andate a strofinare con una spugnetta o con uno spazzolino ed ecco che il lavandino del bagno tornerà come nuovo!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in un angolo nascosto per assicurarvi di non macchiare il lavandino.