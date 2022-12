Quando arriva l’inverno riscaldare la casa diventa fondamentale altrimenti il freddo penetra in ogni angolo.

Il contrasto tra il calore interno e il gelo esterno, insieme ad altri fattori, generano la condensa su tutti i vetri e gli specchi della casa.

Pensiamo, ad esempio, a quando facciamo la doccia, vediamo che si appanna in pochissimo tempo!

Per questo oggi vi dirò tutti i metodi che potete usare per togliere subito la condensa sugli specchi e non lasciare aloni!

Aceto

Un ingrediente che avete sicuramente nei mobili e che potete scegliere per risolvere il problema della condensa è senza dubbio l’aceto!

Quando lo si usa per i vetri, questi diventano subito lucidi e brillano come non mai, dunque poterete sfruttarlo anche per gli specchi.

Mettete 200 ml d’aceto in un vaporizzatore, aggiungete 100 ml d’acqua e usate la soluzione spruzzandola sullo specchio, poi passate direttamente un panno in cotone e addio condensa!

Usate la tipologia di aceto che preferite, io consiglio quello di mele in modo che l’odore sia più gradevole.

Bicarbonato

Alleato del pulito e amico potente in casa, il bicarbonato non manca mai di dare i suoi buoni risultati anche quando lo si usa sugli specchi!

In particolare assorbe l’umidità circostante in modo naturale, quindi sarà perfetto nel caso della condensa sugli specchi.

Dovrete soltanto inumidire una spugnetta morbida, spargere sopra un po’ di bicarbonato di sodio e passarla sullo specchio.

Successivamente risciacquate e asciugate per togliere tutti i residui di bicarbonato: lo specchio tornerà a brillare senza aloni!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia non è fantastico solo per togliere, ma anche per evitare la condensa!

Se inumidite un panetto di sapone e lo passate sullo specchio prima di fare la doccia, si creerà una patina antiscivolo che eviterà la formazione della condensa.

Per toglierla, invece, mettete qualche scaglia di sapone su una spugna, sgrassate il vetro e risciacquate con un panno in microfibra.

Se restano degli aloni, asciugate accuratamente con un panno in cotone.

Succo di limone

Non possiamo di certo trascurare il succo di limone tra i nostri migliori trucchetti per mandare via la condensa sugli specchi!

Lascia un odore incredibile nell’ambiente che sa di buon e fresco, per questo è uno degli ingredienti più usati in casa.

Dovrete soltanto mescolare il succo di 1 limone di grandi dimensioni con 200 ml d’acqua. Trasferite la miscela in un vaporizzatore e spruzzate sullo specchio.

Passate un panno in cotone asciutto per togliere il tutto e vedrete che brillantezza!

Come evitare la condensa

Infine vediamo alcune abitudini che possono esservi d’aiuto per evitare la condensa sugli specchi!

Ecco quelli più importanti:

Lasciate arieggiare la casa : è fondamentale per non evitare non solo i problemi di condensa, ma anche di umidità accumulata e muffa.

: è fondamentale per non evitare non solo i problemi di condensa, ma anche di umidità accumulata e muffa. Pulite spesso gli ambienti a rischio : bagno, mobili vecchi, doccia e così via sono gli ambienti più a rischio di condensa e per questo non trascurate la pulizia in modo da togliere efficacemente lo sporco che si accumula.

: bagno, mobili vecchi, doccia e così via sono gli ambienti più a rischio di condensa e per questo non trascurate la pulizia in modo da togliere efficacemente lo sporco che si accumula. Usate dei deumidificatori: che siano elettronici o con i vecchi rimedi della Nonna, non dimenticate questo passaggio. Potete mettere delle ciotole con sale grosso o riso nelle stanze più esposte all’umidità.

Avvertenze

A seconda del metodo che prediligete, provatelo prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non macchiare o danneggiare gli specchi.