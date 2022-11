Quante volte vi è capitato di scorgere delle macchie bianche nella zona ascellare dei vostri capi scuri? Immagino spesso!

La colpa è dei deodoranti che tendono ad attaccarsi ai tessuti, formando, poi, una sorta di “crosta” difficile da rimuovere.

Perciò, oggi vedremo insieme alcuni rimedi per rimuovere il deodorante attaccato sulle maglie scure servendovi solo di ingredienti naturali che sicuramente avrete in casa!

Aceto bianco

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale è in grado di smacchiare, di sgrassare e di neutralizzare i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una bacinella di acqua fredda e versare al suo interno un bicchiere di aceto bianco, dopodiché mettete in ammollo la maglietta per circa un’ora.

A questo punto, strofinate con uno spazzolino nella zona delle ascelle, risciacquate e procedete al consueto lavaggio. Per un effetto più efficace ancora, in caso di macchie ostinate, aggiungete nella bacinella anche mezzo bicchiere d’alcol, assicurandovi che possa andare sui tessuti.

Bicarbonato

Come l’aceto, anche il bicarbonato è in grado di eliminare le macchie di deodorante nella zona ascellare dei vostri indumenti scuri, in quanto svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie. Inoltre, è in grado anche di prevenire lo sbiadimento dei colori dei vostri capi.

Aggiungete, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergete i capi al suo interno. Lasciateli, poi, in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strofinate delicatamente nella zona interessata con uno spazzolino. Per le macchie più ostinate, potete realizzare una pasta con bicarbonato e acqua da massaggiare direttamente sulla macchia.

Sale

Dopo l’aceto e il bicarbonato, non possiamo non menzionare il sale, un ingrediente in grado di assorbire il grasso e lo sporco. Inoltre, è una manna dal cielo per ridurre anche il tasso di umidità in casa. Non a caso, è utilizzato per realizzare un deumidificatore fai da te!

Inumidite, quindi, la zona sub ascellare con un po’ d’acqua, in modo che possa assorbire bene il sale, dopodiché, applicate un po’ di sale fino a ricoprire la macchia. A questo punto, distribuitelo con un cucchiaio per favorire l’assorbimento da parte del tessuto e lasciatelo agire per qualche minuto.

Infine, risciacquate in modo da eliminare il sale e procedete con il comune lavaggio. Per un effetto più efficace, potete anche combinare il sale e limone: spargete, quindi, il sale fino sulla zona interessata, poi ricoprite con il succo di limone e lasciate asciugare.

Successivamente dovrete strofinare delicatamente la zona e risciacquare. A questo punto vedrete che il deodorante attaccato sarà solo un brutto ricordo!

Aspirina

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure sembra essere molto efficace in caso di macchie di deodorante sulle vostre magliette. Di cosa stiamo parlando? Dell’aspirina, ottima anche per sbiancare i capi senza ricorrere alla candeggina!

Grazie alla sua effervescenza, infatti, riesce a sciogliere lo sporco in poco tempo! In una bacinella contenente acqua tiepida, quindi, fate sciogliere 1 aspirina e mettete le maglie con le macchie di deodorante in ammollo per qualche ora. Dopodiché, strofinate con uno spazzolino sulla macchia, risciacquate e procedete con il comune lavaggio: addio macchie di deodorante!

Come prevenire le macchie di deodorante

Finora, abbiamo visto come togliere le macchie incrostate di deodorante. Ma cosa fare per prevenire la loro formazione? Semplice, basta seguire alcuni accorgimenti!

Innanzitutto, vi consigliamo di utilizzare dei deodoranti traspiranti, in modo da limitare la secrezione di sudore. Spesso, infatti, queste macchie incrostate sono dovute alla combinazione del deodorante con il sudore.

Dopodiché, vi raccomandiamo di non indossare subito la maglietta dopo aver messo il deodorante, per evitare che il tessuto possa assorbire il deodorante non ancora vaporizzato.

Altrettanto importante è effettuare lavaggi regolari per evitare che le macchie vengano fissate e intrappolate nel tessuto.

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare i tessuti, leggete sempre le etichette di lavaggio e assicuratevi di poter usare i rimedi descritti.