Spesso e volentieri il sudore impedisce di avere i capi sempre perfetti lasciando degli aloni di sudore e macchie.

Questo problema è ricorrente soprattutto in estate quando il calore fa aumentare il sudore e provoca anche lo scioglimento del deodorante.

Infatti molte volte ci ritroviamo quei pezzi di deodorante indurito sotto le ascelle che dobbiamo mandare via!

Oggi vedremo proprio come togliere il deodorante indurito dalle maglie!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere quali sono i rimedi più efficaci per dire addio a queste fastidiose macchie, è bene dare dei consigli per evitarle:

Lavate subito le maglie che hanno delle macchie di sudore in modo da non farlo indurire mentre è nel cestello dei panni sporchi.

di sudore in modo da non farlo indurire mentre è nel cestello dei panni sporchi. Prediligete l’utilizzo di deodoranti antimacchia in modo tale da non avere sempre il rischio di accumulare cattivi odori.

in modo tale da non avere sempre il rischio di accumulare cattivi odori. Aspettate che il deodorante sia completamente asciutto e assorbito prima di vestirvi, in modo da evitare il contatto con il tessuto.

e assorbito prima di vestirvi, in modo da evitare il contatto con il tessuto. Evitate di usare più deodorante del necessario, è questa la ragione primaria che provoca aloni, macchie e indurimento del deodorante sotto le ascelle.

Bene, una volta viste queste linee guida che vi evitano il problema, scopriamo le soluzioni!

Sale e limone

Sale e limone sono due ingredienti che, messi insieme, vi faranno ottenere un’efficacia unica in casi del genere!

Quello che dovrete fare è spargere del sale fino sulla zona interessata, poi ricoprite con il succo di limone e lasciate asciugare.

Successivamente dovrete strofinare delicatamente la zona e risciacquare. A questo punto vedrete che l’alone sarà andato via e potete passare al lavaggio in lavatrice!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, un altro prodotto ideale in casi simili!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Vi consiglio questo rimedio soprattutto sulle magliette bianche in modo tale da poterle sbiancare e farle tornare come prima.

Create una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo dalla consistenza di un gel.

Spalmate il composto sulle macchie e lasciate agire per almeno un’ora, dopodiché dovrete risciacquare più volte e mettere in lavatrice.

Una volta asciutta la maglia non avrà la minima traccia di deodorante!

Aceto e alcol

L’unione di aceto ed alcol è ottimo per mandare via il deodorante indurito dalle ascelle!

Mettete gli indumenti interessati in ammollo in acqua calda, aggiungete poi 1 bicchiere d’aceto e mezzo bicchiere d’alcol (assicuratevi che possa andare sui tessuti).

Lasciate in ammollo per almeno un paio d’ore e sciacquate sulla zona interessata per togliere definitivamente le macchie.

Per completare il tutto vi consiglio di effettuare sempre un lavaggio in lavatrice.

Aspirina

Potrebbe sembrare strano, ma l’aspirina è ottima per dire addio all’odioso deodorante indurito sotto le ascelle!

Date le sue capacità effervescenti, riesce a sciogliere lo sporco in poco tempo facendovi ottenere un’efficacia notevole.

Tutto quello che dovrete fare è mettere le maglie in ammollo in acqua tiepida e sciogliere all’interno 1 aspirina.

Vedrete che in poco l’alone andrà via!

Vodka

Come ultimo rimedio potete usare la vodka, fantastica contro le macchie di sudore!

Quello che dovrete fare è riempire un vaporizzatore con acqua tiepida e aggiungere 1 bicchierino di vodka.

Agitate e vaporizzate un po’ sulla macchia interessata, poi lasciate agire per qualche minuto e risciacquate!

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare i tessuti, leggete sempre le etichette di lavaggio e assicuratevi di poter usare i rimedi descritti.